Το Κολέγιο Επιχειρηματικών Σπουδών Κύπρου (CBS), στο πλαίσιο της στρατηγικής του για διασύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με τις σύγχρονες εξελίξεις της αγοράς, διοργανώνει την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, από τις 17:00 έως τις 19:00, στο Δημοτικό Κοινωνικό-Πολιτιστικό Κέντρο «Παλιά Αγορά Παλλουριώτισσας», ημερίδα με τίτλο: «Ψηφιακή Ορατότητα και Επιχειρήσεις στην Εποχή των LLMs» (Digital Visibility and Business in the LLM Era).

Η εκδήλωση φέρνει στο προσκήνιο μια κρίσιμη στρατηγική μετατόπιση: τη μετάβαση από τη λογική της παραδοσιακής αναζήτησης στη λογική των συστημάτων απαντήσεων που βασίζονται σε Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (Large Language Models – LLMs).

Στο νέο ψηφιακό περιβάλλον, η ορατότητα δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την κατάταξη σε μια μηχανή αναζήτησης. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης συνθέτουν και παρέχουν απαντήσεις, επηρεάζοντας άμεσα τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι επιχειρήσεις καλούνται πλέον να διασφαλίσουν ότι είναι κατανοητές, αξιόπιστες και επιλέξιμες από τα ίδια τα AI συστήματα.

Κεντρικός ομιλητής της ημερίδας θα είναι ο Δρ. Γιώργος Μέλιλλος, Ακαδημαϊκός Πληροφορικής, Ερευνητής και AI & Prompt Engineering Specialist

Με πολυετή εμπειρία στην ανώτατη εκπαίδευση και ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ο Δρ. Μέλιλλος θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό πλαίσιο κατανόησης της ψηφιακής ορατότητας στην εποχή των LLMs, αναλύοντας:

• τη μετάβαση από το SEO στα Answer Engines,

• τη σημασία της δομής πληροφορίας και της αξιοπιστίας περιεχομένου,

• τον ρόλο του prompt engineering ως στρατηγικού εργαλείου,

• τη νέα σχέση Marketing και αλγοριθμικής επιλογής.

Η ημερίδα απευθύνεται σε επιχειρηματίες, στελέχη Marketing, οργανισμούς, επαγγελματίες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και σε κάθεενδιαφερόμενο που επιθυμεί να κατανοήσει σε βάθος τη δομική αλλαγή που επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ωστόσο απαιτείται εγγραφή μέσω της σχετικής φόρμας συμμετοχής: https://forms.gle/1NwWZHsQCQM8TL8d8.