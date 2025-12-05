Νέα κρίση ξέσπασε στην ΟΕΛΜΕΚ, καθώς στη χθεσινή συνεδρία του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου κατατέθηκε πρόταση μομφής κατά του προέδρου της οργάνωσης, Δημήτρη Ταλιαδώρου. Στον πρόεδρο αποδίδεται διαπραγματευτική αποτυχία σε σχέση με το νέο σχέδιο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου, το οποίο βρίσκεται υπό συζήτηση στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής.

Την πρόταση υπέβαλε ο Παντελής Νικολαΐδης, πρώην αντιπρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι οι χειρισμοί του προέδρου δεν διασφάλισαν τα συμφέροντα της οργάνωσης κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Νικολαΐδης επεσήμανε πως «κατατέθηκε από εμένα πρόταση μομφής κατά του Προέδρου της Οργάνωσης, στη βάση του ακόλουθου θεσμικού και νομικού σκεπτικού:

«Το ΚΔΣ, ως το εκλέγον όργανο, έχει βάσει της αρχής της αντιστρεπτής εντολής τη θεσμική αρμοδιότητα αλλά και την ευθύνη να ανακαλεί την εντολή που έχει παράσχει στον Πρόεδρο, όταν κρίνει ότι έχει επέλθει απώλεια εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του. Οι εσφαλμένοι χειρισμοί του στο ζήτημα της Αξιολόγησης έχουν οδηγήσει μεταξύ άλλων την ΟΕΛΜΕΚ σε διαπραγματευτική ήττα και προκάλεσαι απώλεια κύρους και αξιοπιστίας της οργάνωσης. Υπό το φως των πιο πάνω, το ΚΔΣ δύναται να προχωρήσει σε άρση της εμπιστοσύνης και στην εκλογή νέου Προέδρου».

Ο κ. Νικολαΐδης σημείωσε πως «με απόφαση της πλειοψηφίας του ΚΔΣ, η εν λόγω πρόταση μομφής θα εξεταστεί στη συνεδρία της Πέμπτης, 11 Δεκεμβρίου. Η αρχή της αντιστρεπτής εντολής (ή ανακλητότητας της εντολής) είναι θεμελιώδης αρχή εσωτερικής δημοκρατίας σε θεσμούς, οργανώσεις, συλλόγους και συνδικάτα. Σημαίνει πολύ απλά: Το όργανο που δίνει την εντολή, έχει ανά πάσα στιγμή και το δικαίωμα να την ανακαλέσει. Δηλαδή: Αν ένα σώμα εκλέγει έναν Πρόεδρο ή οποιοδήποτε αξιωματούχο, τότε το ίδιο σώμα έχει την εξουσία να αφαιρέσει την εμπιστοσύνη του και να ανακαλέσει την εντολή που έδωσε. Αυτό ισχύει ακόμη και αν το καταστατικό δεν περιγράφει ρητά μια διαδικασία “μομφής”».

Καταλήγοντας, ο Παντελής Νικολαΐδης τόνισε πως «η εξουσία προκύπτει από τη δημοκρατική νομιμοποίηση: “Αφού εγώ σε εξέλεξα, έχω και τη δυνατότητα να σε αντικαταστήσω όταν η εντολή δεν υπηρετεί πλέον το συλλογικό συμφέρον”».