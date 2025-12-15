Όλοι πρέπει να σέβονται και να σεβαστούν τις δημοκρατικές διαδικασίες, δήλωσε ερωτηθείσα σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τα μέτρα εκπαιδευτικών οργανώσεων για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και εκπαιδευτικού έργου, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, επισημαίνοντας ότι απομένουν λίγες μέρες πριν τη συζήτηση του νομοθετήματος στην Ολομέλεια.

Σημείωσε ότι έγιναν όλες οι δυνατές προσπάθειες, προσθέτοντας ότι η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση υπήρξε, γιατί φαίνεται και σήμερα ότι παραμένουν ένα, δύο σημεία ως διαφορά.

Δήλωσε, παράλληλα, ότι εκείνο που τους προβληματίζει είναι αυτή η εμμονή στο ότι για να πάει κάτι στην Ολομέλεια πρέπει να ικανοποιεί πλήρως τις απόψεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων και επανέλαβε ότι ούτε οι απόψεις του Υπουργείου θα υιοθετηθούν πλήρως και ότι απλώς τους είναι αρκετό να διατηρηθεί η επιστημονική βάση και να διατηρηθούν οι βασικές παράμετροι.

«Έχει εξαντληθεί ο διάλογος μεταξύ των εκπαιδευτικών οργανώσεων και του Υπουργείου. Ήταν διάρκειας ενός έτους περίπου. Το Υπουργείο αφουγκράστηκε ανησυχίες, εισηγήσεις, αποδεδειγμένα έκανε αλλαγές, τροποποιήσεις, έτσι ώστε να υπάρχουν οι μεγαλύτερες δυνατές συγκλίσεις σε αυτό που έχει υποβληθεί στην Βουλή, μετά από δημόσια διαβούλευση, μετά από απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου, όπως απαιτούν οι δημοκρατικές διαδικασίες», δήλωσε η Υπουργός Παιδείας.

Τόνισε, παράλληλα, ότι μέσα από τον διάλογο δεν σημαίνει ότι πρέπει να προκύπτει πάντα κάτι συμφωνημένο 100%.

«Ειδικά σε αυτό το θέμα, όπως λέγαμε από την αρχή, είναι αναμενόμενο να υπάρχουν και διαφορές και οι διαφορές αυτές δεν είναι τόσες πολλές που να δικαιολογούν αυτή την ένταση που δημιουργείται κατά την άποψη μας», είπε.

«Η θεσμοθετημένη διαδικασία εκτός από τον διάλογο με το Υπουργείο απαιτούσε και συζήτηση στη Βουλή, η οποία έγινε. Όλοι συζητήσαμε με τους Βουλευτές της Επιτροπής Παιδείας. Η δουλειά τους είναι να αξιολογούν τα επιχειρήματα και να παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις», συμπλήρωσε.

Συνεπώς, συνέχισε η κ. Μιχαηλίδου, το τελικό κείμενο που πάει στην Ολομέλεια δεν σημαίνει ότι θα ικανοποιεί πλήρως τις απόψεις του Υπουργείου ή πλήρως τις απόψεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

«Είναι αυτό που οι Βουλευτές μας πιστεύουν ότι είναι σωστό. Η δική μας ευχή είναι να είναι το τελικό προϊόν, βεβαίως, σωστό, παιδαγωγικά ορθό, επιστημονικά σωστό και εφαρμόσιμο. Εκείνο που μας προβληματίζει είναι αυτή η εμμονή στο ότι για να πάει κάτι στην Ολομέλεια πρέπει να ικανοποιεί πλήρως τις απόψεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων», ανέφερε περαιτέρω.

«Αυτό μας προβληματίζει», τόνισε. Επίσης, είπε η κ. Μιχαηλίδου, «θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλοι πρέπει να σέβονται και να σεβαστούν τις δημοκρατικές διαδικασίες» και τόνισε ότι «απομένουν λίγες μέρες πριν τη συζήτηση στην Ολομέλεια, έγιναν όλες οι δυνατές προσπάθειες».

Σημείωσε ότι το γεγονός ότι δεν έχουν πείσει για τον Διευθυντή, για παράδειγμα, και αντίθετα και οι Βουλευτές πιστεύουν όπως φαίνεται σε αυτό τον ρόλο, δεν σημαίνει ότι δικαιολογεί το να ταλαιπωρούνται χιλιάδες παιδιά, χιλιάδες γονείς και εκπαιδευτικοί, γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί το ερώτημα γιατί γίνεται απεργία.

«Είναι αναφαίρετο δικαίωμα βεβαίως των συνδικαλιστικών οργανώσεων να προβαίνουν σε μέτρα, να λαμβάνουν μέτρα, να κάνουν απεργία, αλλά για κάποια πολύ –πολύ σοβαρά θεωρώ θέματα. Αυτή τη στιγμή έμειναν ένα, δύο ζητήματα ως διαφορά, δεν μπορούμε να εκβιάζουμε τη Βουλή, να δεχθεί πλήρως τις απόψεις μας πριν πάει στην Ολομέλεια», ανέφερε.

Η Υπουργός επανέλαβε ότι ούτε οι απόψεις του Υπουργείου θα υιοθετηθούν πλήρως.

«Απλά μας είναι αρκετό να διατηρηθεί η βάση η επιστημονική και να κρατηθούν οι βασικές παράμετροι. Αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ και 50 χρόνια, μισό αιώνα, δεν έχει αλλάξει αυτό το σύστημα, το οποίο δεν αφορά τα άτομα μόνο. Δυστυχώς, η συζήτηση επικεντρώνεται στην αξιολόγηση του ατόμου, του εκπαιδευτικού, ενώ το νομοσχέδιο, το σχέδιο κανονισμών, αφορά αλλαγή κλίματος στο σχολείο, αφορά μια πιο παιδαγωγική θεώρηση του έργου του εκπαιδευτικού. Στηρίζουμε τον εκπαιδευτικό και δεν τον τιμωρούμε», συμπλήρωσε.

Ανέφερε, επίσης, ότι υπήρξε και πάρα πολλή παραπληροφόρηση από διάφορες πηγές.

«Εμάς μας ενδιαφέρει να περάσει το μήνυμα ότι είμαστε δίπλα στους εκπαιδευτικούς. Αυτό το εγχείρημα θα αναβαθμίσει το έργο και το κύρος του εκπαιδευτικού και να μην μένουμε εμμονικά και να απαιτούμε, να βλέπουμε μόνο το δέντρο και όχι το δάσος», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αναφορικά με το κόστος εφαρμογής του συγκεκριμένου νομοσχεδίου και το επιχείρημα ότι δεν θα βοηθήσει ουσιαστικά το δημόσιο σχολείο, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι όλο το νομοσχέδιο, όλοι οι κανονισμοί είναι για να βοηθηθεί το δημόσιο σχολείο.

«Αυτό το επιχείρημα δεν στέκει καθόλου. Επίσης, στοιχίζει όπως είπαμε ανοικτά από την αρχή και έχει εγκριθεί και από το Υπουργείο Οικονομικών και βεβαίως το Υπουργικό Συμβούλιο, αυτό στοιχίζει 12,5 εκατομμύρια σε βάθος 5ετίας, τα οποία βεβαίως θα επαναλαμβάνονται γιατί αφορούν σε νέες θέσεις, αφορούν σε μειώσεις χρόνου, αφορούν ακριβώς τη στήριξη του δημόσιου σχολείου. Αυτό που επικαλούνται σήμερα οι εκπαιδευτικές οργανώσεις είναι πάγια αιτήματα, ανεξάρτητα από το σχέδιο αξιολόγησης, για τα οποία και πάλι το Υπουργείο είναι θετικό», σημείωσε.

Άρα, είπε η κ. Μιχαηλίδου, «ακόμα ένα επιχείρημα δυνατό στο γιατί διαμαρτυρόμαστε όταν το ίδιο το Υπουργείο βγαίνει δημόσια και λέει, ναι είμαστε δίπλα σας στο να δούμε εκτός από αυτά που δίνουμε ήδη, εκτός από όλες τις νέες θέσεις, τη στήριξη στη μείωση διδακτικού χρόνου που δίνουμε μέσα από το σχέδιο αξιολόγησης, είμαστε θετικοί στο να δούμε και πάγια αιτήματα, τα οποία συζητούνται εδώ και δεκαετίες και δεν είχαν ικανοποιηθεί».

«Άρα, τι άλλο αναμένουμε; Βγαίνει και η εικόνα και δυστυχώς αυτό μας στεναχωρεί και εμάς ότι υπάρχει αυτή επιμονή να περάσουν όλες οι θέσεις πλήρως των συνδικαλιστικών οργανώσεων για να γίνει κάτι αποδεκτό. Αυτό δεν είναι υγιές», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε παρατήρηση ότι τέθηκε και το επιχείρημα ότι θα επιβαρυνθεί η καθημερινότητα των σχολικών μονάδων, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι επειδή δίνουν σειρά μειώσεων και ελαφρύνσεων δεν ισχύει αυτό.

«Αντίθετα, θα στηρίξει παιδαγωγικά το σχολείο, τους εκπαιδευτικούς και τη Διεύθυνση, τα στελέχη, αποδεδειγμένα. Συνεπώς δίνουμε και μεταβατική περίοδο. Ας έρθουν κοντά με θετική διάθεση, όσοι ενδιαφέρονται πραγματικά για τη βελτίωση του δημόσιου σχολείου. Για να το υλοποιήσουμε βήμα προς βήμα εάν περάσει τη Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου, θα είμαστε εκεί μαζί τους, έχουμε προβλέψει να αξιολογούμε βήμα προς βήμα την υλοποίηση και την εφαρμογή, ώστε να είναι προς όφελος του σχολείου και των εκπαιδευτικών μας χωρίς προβλήματα», σημείωσε.

Όπως είπε η Υπουργός, «πρέπει να σεβαστούμε όλοι τις δημοκρατικές διαδικασίες».

«Υπάρχουν διακριτοί ρόλοι. Η Εκτελεστική Εξουσία κάνει μεταρρυθμίσεις, προχωρεί με αλλαγές, είναι υποχρεωμένη να υποβάλει νομοθεσίες και τροποποιήσεις και σίγουρα σχέδια κανονισμών, με τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση», συμπλήρωσε.

Είπε, ακόμη, ότι κανένας δεν λέει ότι πρέπει όλα αυτά να συμφωνούνται από πριν με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

«Η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση υπήρξε, γιατί φαίνεται και σήμερα ότι παραμένουν ένα, δύο σημεία και όχι περισσότερα και από εκεί και πέρα είναι δουλειά της Νομοθετικής Εξουσίας, την οποία, κατά την άποψη μας, έκανε πάρα πολύ καλά. Είδε όλους, άκουσε επιχειρήματα και αποφασίζει. Δεν μπορούμε να εκβιάζουμε κανένα να δεχθεί τις δικές μας θέσεις», τόνισε η Υπουργός. Συνεπώς, είπε, «τώρα ζητείται υπεύθυνη στάση από όλους, και από τους Βουλευτές μας, και στη συνέχεια από τους συνδικαλιστές μας και εμάς, ώστε να διευκολύνουμε πραγματικά το δημόσιο σχολείο. Είναι μια ευκαιρία αυτή και όχι μια τιμωρία και όλοι έπρεπε να τη δούμε έτσι», κατέληξε.

ΚΥΠΕ