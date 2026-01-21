Το ιδιαίτερα σοβαρό θέμα του βάρους της σχολικής τσάντας και πώς αυτό επηρεάζει τους μαθητές, φέρνει ξανά στο προσκήνιο ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου. Απευθυνόμενος στην υπουργό Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, ο κ. Θεοπέμπτου σημειώνει ότι το βάρος της σχολικής τσάντας αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για μαθητές, μαθήτριες και οικογένειες, με επιπτώσεις στην άνεση, στη στάση σώματος και στη σχολική καθημερινότητα.

Σε σχετικό του σημείωμα αναφέρει ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η πρακτική αντιμετώπιση δεν στηρίζεται μόνο στα όρια των κιλών της τσάντας των μαθητών, αλλά κυρίως σε οργανωτικές και υλικοτεχνικές λύσεις μέσα στο σχολείο που μειώνουν την ανάγκη μεταφοράς βιβλίων και τετραδίων κάθε μέρα.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι στη Γαλλία υπάρχει σαφής εθνική σύσταση ώστε το βάρος της τσάντας να μην υπερβαίνει περίπου το 10% του σωματικού βάρους. Η προσέγγιση συνοδεύεται από πρακτικές «ελαφρύνσεις». Στην Ιταλία οι οδηγίες δίνουν έμφαση σε σύσταση βάρους (περίπου 10 – 15% του σωματικού βάρους) και στη σωστή εργονομική μεταφορά, ενώ παράλληλα, προωθούνται πρακτικές τάξης – σχολείου (π.χ. να μεταφέρονται μόνο τα απαραίτητα) και λύσεις από εκδότες (διαχωρισμός βιβλίων σε τεύχη τόμους). Στη Γερμανία δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην εργονομία και σε πρότυπα για σχολικές τσάντες, ενώ πρακτικά προωθείται, όπου είναι εφικτό, να παραμένουν βαριά βιβλία στο σχολείο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν οδηγίες για μέγιστο φορτίο έως περίπου 10% του σωματικού βάρους, ορθή εφαρμογή της τσάντας (δύο τιράντες, κοντά στο σώμα) και πρακτικές λύσεις, όπως χρήση lockers.

Αναφορικά με πρακτικές που προτείνει ο βουλευτής και τις οποίες θεωρεί εύκολα εφαρμόσιμες είναι: Οι χώροι φύλαξης στο σχολείο (lockers – ντουλαπάκια), οι κανόνες σχολικής οργάνωσης (π.χ. «βαριά βιβλία μένουν στην αίθουσα», συντονισμός ωρολογίου προγράμματος και εργασιών ώστε να μη χρειάζονται όλα τα βιβλία κάθε μέρα), η σταδιακή ψηφιοποίηση (ψηφιακό υλικό, πρόσβαση σε ηλεκτρονικά βιβλία όπου είναι διαθέσιμο) και οι σαφείς οδηγίες προς σχολεία και γονείς για εργονομία και λογικό «κανόνα» βάρους (ως σύσταση), ώστε να υπάρχει κοινό πλαίσιο αναφοράς χωρίς τιμωρητικό χαρακτήρα.

O κ. Θεοπέμπτου, προτείνει την πιλοτική εφαρμογή χώρων φύλαξης σε αντιπροσωπευτικό αριθμό σχολείων με αξιολόγηση μετρήσεων πριν και μετά.