Για τέταρτη φορά μέσα σε διάστημα ενός έτους, το πάρκο που βρίσκεται στην οδό Σαλαμίνος στο Τσέρι έγινε στόχος βανδαλισμών, προκαλώντας έντονη ανησυχία και απογοήτευση στους κατοίκους αλλά και στις δημοτικές αρχές.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Δήμου Λακατάμειας, οι ζημιές είναι εκτεταμένες, ενώ η επαναλαμβανόμενη αυτή εικόνα καταστροφής δεν αφορά μόνο το οικονομικό κόστος αποκατάστασης, αλλά —όπως σημειώνεται— την έλλειψη σεβασμού προς τη δημόσια περιουσία και τους συνδημότες.

Ο Δήμος αναφέρει ότι θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών, ωστόσο δεν κρύβει την απογοήτευσή του για την επαναλαμβανόμενη αυτή κατάσταση.

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση προς τους δημότες να επιδείξουν συνεργασία και εγρήγορση, καλώντας τους να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές σε περίπτωση που παρατηρήσουν ύποπτες κινήσεις ή περιστατικά βανδαλισμού.

«Οι δημόσιοι χώροι ανήκουν σε όλους μας και οφείλουμε να τους προστατεύουμε», καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου.