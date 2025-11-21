Συνολικά 16 μικρές τουριστικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις της τουριστικής εφοδιαστικής αλυσίδας, η αειφόρος τουριστική κοινότητα της Αμαργέτης στην επαρχία Πάφου, ο Λαογραφικός Όμιλος Αφροδίτη Γεροσκήπου, καθώς και το Kefi Lab του Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής Γεροσκήπου, βραβεύτηκαν και μοιράστηκαν το χρηματικό έπαθλο των 10,000 ευρώ χθες. Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου στη Λευκωσία, υπό την αιγίδα του Υφυπουργού Τουρισμού, Κώστα Κουμή.

Οι επιχειρήσεις και φορείς βραβεύτηκαν για τις προτάσεις τους για τον τρόπο εισαγωγής βιώσιμων πρακτικών ή υποδομών στη λειτουργία τους, ξεχωρίζοντας ανάμεσα στα 350 μέλη του Δικτύου Zero Waste HoReCa.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “Zero Waste HoReCa”, που υλοποιείται από την ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας με την υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola και στοχεύει στην προώθηση αειφόρων πρακτικών στην τουριστική βιομηχανία της Κύπρου.

Ιδιαίτερα σημαντική κρίθηκε η βράβευση της πρωτοβουλίας Kefi Lab του Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής Γεροσκήπου, δεδομένου ότι από μικρή ηλικία τα παιδιά μαθαίνουν τον πράσινο προσανατολισμό υπό την καθοδήγηση της υπεύθυνης εκπαιδευτικού του προγράμματος, Μαρίας Χριστοφόρου.