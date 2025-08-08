Σοκ προκαλεί στο Ιράν η υπόθεση της Κολσούμ Ακμπάρι, η οποία δικάζεται κατηγορούμενη για τη δολοφονία 11 συζύγων της σε διάστημα άνω των δύο δεκαετιών. Η 60χρονη, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να ξεκίνησε τη συστηματική δηλητηρίαση των συζύγων της από το 2001, με στόχο να τους κληρονομήσει, χωρίς να κινεί υποψίες λόγω της προχωρημένης ηλικίας ή της ασθένειας των θυμάτων.

Η υπόθεση ήρθε στο φως το 2023, όταν ο αιφνίδιος θάνατος του συζύγου της, Αζιζολάχ Μπαμπάι, κίνησε τις υποψίες της οικογένειάς του, η οποία ζήτησε έρευνα. Η πραγματική ανατροπή ήρθε όταν φίλος της οικογένειας περιέγραψε παρόμοιο περιστατικό, αποκαλύπτοντας ότι και ο πατέρας του είχε παντρευτεί την Ακμπάρι και επέζησε από απόπειρα δηλητηρίασης. Η μαρτυρία αυτή ενεργοποίησε τις Αρχές, οι οποίες επανεξέτασαν σειρά θανάτων που αρχικά θεωρήθηκαν φυσιολογικοί.

Η Ακμπάρι φέρεται να χρησιμοποιούσε μίγμα φαρμάκων για διαβήτη και σεξουαλική απόδοση, μερικές φορές σε συνδυασμό με αλκοόλ, ενώ σε τουλάχιστον μία περίπτωση φέρεται να έπνιξε το θύμα με υγρή πετσέτα αφού πρώτα το είχε ναρκώσει. Σε άλλη περίπτωση, συνέχισε να χορηγεί δηλητήριο ακόμη και όταν ο σύζυγος έδειξε σημάδια ανάρρωσης.

Η κατηγορούμενη συνελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2023 και κατά την ανάκριση ομολόγησε τις δολοφονίες, αφού πρώτα τις αρνήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου. Βίντεο που την δείχνει να αναπαριστά τους φόνους κατά την ανάκριση κατατέθηκε ως αποδεικτικό στοιχείο από την εισαγγελία.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη δημόσια κατακραυγή στο Ιράν. Περισσότεροι από 45 ενάγοντες, κυρίως συγγενείς των θυμάτων, ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη, ενώ οι οικογένειες τεσσάρων θυμάτων έχουν ήδη ζητήσει τη θανατική ποινή για την Ακμπάρι. Ο συνήγορός της ζήτησε ψυχιατρική εξέταση, ωστόσο η εισαγγελία απέρριψε την πιθανότητα ψυχικής διαταραχής, κάνοντας λόγο για προσχεδιασμένες εγκληματικές πράξεις με μεθοδικότητα.

Καθώς η ακροαματική διαδικασία πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, οι δικαστές αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα τις διαβουλεύσεις για την έκδοση της ετυμηγορίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιρανικής εφημερίδας Haft-e Sobh, η Ακμπάρι φέρεται να είχε 19 γάμους, και οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα θύματά της να είναι περισσότερα από έντεκα.

