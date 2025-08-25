Τις βασικές θέσεις της Ρωσίας για το πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία παρουσίασε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, σε συνέντευξή του στο NBC.

Σύμφωνα με τον Λαβρόφ, η Μόσχα θεωρεί ότι μια ομάδα χωρών – μεταξύ αυτών και τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στο οποίο συμμετέχει η Ρωσία – θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο εγγυητή ασφάλειας για την Ουκρανία.

Όπως ανέφερε, το ζήτημα αυτό είχε τεθεί από τον Βλαντίμιρ Πούτιν τόσο σε συζητήσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ, όσο και στις αποτυχημένες συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης το 2022.

Τότε, Ρωσία και Ουκρανία είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο μόνιμης ουδετερότητας της Ουκρανίας, με αντάλλαγμα δεσμεύσεις ασφάλειας από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας – Βρετανία, Κίνα, Γαλλία, Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες – καθώς και από άλλες χώρες, σύμφωνα με αντίγραφο του σχεδίου συμφωνίας που είχε αποκαλύψει το Reuters.

Λαβρόφ: Η συνάντηση με Ζελένσκι θα γίνει όταν θα υπάρχει ολοκληρωμένη ατζέντα

Αναφορικά με το αν είναι στα πλάνα τελικά του Πούτιν να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, απάντησε: «Όταν θα είναι έτοιμη η ατζέντα για μια σύνοδο. Και η ατζέντα δεν είναι καθόλου έτοιμη».\



Λαβρόφ: Ουδέτερη Ουκρανία και προστασία των Ρωσόφωνων

Ο Λαβρόφ είπε στο NBC ότι μία ομάδα χωρών που θα περιλαμβάνει μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας θα μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας. Η ομάδα αυτή θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει τη Γερμανία και την Τουρκία και άλλες χώρες, είπε ο Λαβρόφ.

«Και οι εγγυήτριες χώρες θα παρείχαν εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας, η οποία πρέπει να είναι ουδέτερη, να μην ανήκει σε οποιονδήποτε στρατιωτικό συνασπισμό και να μην έχει πυρηνικά», είπε ο Λαβρόφ.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ κατέστησε επίσης σαφές πως η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τη Ρωσία, ότι η Μόσχα θέλει την προστασία των Ρωσόφωνων στην Ουκρανία.

Σημείωσε επίσης πως «θα πρέπει να γίνει μια εδαφική συζήτηση με την Ουκρανία» καθώς η Μόσχα απαιτεί να πάρει το Ντονμπάς και να έχει υπό τον έλεγχό της τα εδάφη στα οποία ο στρατός της έχει προχωρήσει, στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

Βανς: Ο Πούτιν έκανε σημαντικές υποχωρήσεις

Την ίδια ώρα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς υποστήριξε ότι η Μόσχα έκανε «σημαντικές παραχωρήσεις» στον Ντόναλντ Τραμπ σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, μετά τη σύνοδο κορυφής της 15ης Αυγούστου στην Αλάσκα.

Οι Δημοκρατικοί ωστόσο θεωρούν ότι ο Πούτιν «κοροϊδεύει» τον Αμερικανό ομόλογό του και αποτελεί το σημαντικότερο εμπόδιο για μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο.

Σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο NBC, ο Βανς είπε ότι οι Ρώσοι, για πρώτη φορά εδώ και τριάμισι χρόνια, έκαναν «σημαντικές παραχωρήσεις» και ότι «θέλουν στην πραγματικότητα να είναι ευέλικτοι σε ορισμένες από τις βασικές διεκδικήσεις τους».

