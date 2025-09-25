Μια έφηβη ορειβάτισσα που επιχείρησε να κατακτήσει την κορυφή του Έβερεστ προκάλεσε αίσθηση στα social media, περιγράφοντας τη δραματική εμπειρία της στη λεγόμενη «ζώνη θανάτου» και όσα αντίκρισε εκεί, εμφανώς εξουθενωμένη από τις κακουχίες.

Η ανάβαση στο Έβερεστ αποτελεί μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, η οποία συνήθως προϋποθέτει μήνες εντατικής σωματικής και ψυχικής προετοιμασίας, αλλά και εγκλιματισμό στα ακραία υψόμετρα.

Η 17χρονη Bianca Adler έχει ήδη στο ενεργητικό της δύο σπουδαίες διακρίσεις, καθώς είναι η νεότερη γυναίκα που έχει φτάσει στην κορυφή του Manaslu, του όγδοου υψηλότερου βουνού στον κόσμο με υψόμετρο 8.163 μέτρα, και του Ama Dablam, στα 6.812 μέτρα. Στόχος της πλέον είναι η ψηλότερη κορυφή του πλανήτη.

Η νεαρή ορειβάτισσα καταγράφει βήμα-βήμα την πορεία της, με το τελευταίο της βίντεο στο TikTok να γίνεται viral, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 55 εκατομμύρια προβολές μέσα σε δύο ημέρες. Σε αυτό παρουσιάζεται καταπονημένη, μετά από τέσσερις ημέρες παραμονής στη Ζώνη Θανάτου.

Στο βίντεο, η Bianca μοιράστηκε πλάνα από τον εαυτό της να προσπαθεί να ανασάνει μετά την επιστροφή της στο καταφύγιο. Οι ορειβάτες πρέπει να ολοκληρώσουν την ανάβαση σε στάδια, προχωρώντας προς τα πάνω μέσω διαφόρων καταφυγίων κατά μήκος της επικίνδυνης διαδρομής.

Η «Ζώνη Θανάτου» βρίσκεται στην κορυφογραμμή του Έβερεστ, περίπου 8.000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και κοντά στην κορυφή των 8.849 μέτρων. Ονομάστηκε έτσι επειδή η πίεση του οξυγόνου είναι ανεπαρκής για να διατηρήσει την ανθρώπινη ζωή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Με δυσκολία να μιλήσει, ψιθύρισε: «Μόλις επέστρεψα από το καταφύγιο 2 και και νιώθω απαίσια». Αναπνέοντας με δυσκολία και παλεύοντας να πάρει ανάσα, συνέχισε: «Ο λαιμός και οι πνεύμονές μου… Είμαι τόσο λαχανιασμένη, παρόλο που χθες ήμουν στα 8.000 μέτρα. Νιώθω χειρότερα από ποτέ».

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, η απογοητευμένη Bianca αποκάλυψε ότι αργότερα έφτασε στο Καταφύγιο 4 (7.925 μέτρα), αλλά ήταν «καταρρακωμένη» αφού αναγκάστηκε να υποχωρήσει για τη δική της ασφάλεια. «Είναι τόσο δύσκολο. Ένιωθα τόσο καλά και τόσο δυνατή, αλλά έπρεπε να γυρίσω πίσω για κάτι που δεν μπορούσα να ελέγξω», αποκάλυψε, με τη βοήθεια μιας μάσκας οξυγόνου. «Δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι’ αυτό και θα ήταν ανόητο να συνεχίσω».

Περιέγραψε λεπτομερώς την σοβαρή κατάσταση στο Instagram: «Έφτασα ως τα 8.450 μέτρα (400 μέτρα κάτω από την κορυφή) στο Έβερεστ, αλλά έπρεπε να γυρίσω πίσω. Οι άνεμοι ήταν πολύ δυνατοί για αυτό που θεωρούσα σωστό για την ασφάλειά μου. Ένιωθα τα χέρια και τα δάχτυλα των ποδιών μου να μουδιάζουν, το πρώτο στάδιο του κρυοπαγήματος». «Δεν μπορούσα να δω τίποτα, χιόνιζε παντού. Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη απόφαση, αλλά πάντα προτιμώ να επιλέγω τη ζωή από μια πιθανή κατάκτηση της κορυφής. Ένιωθα δυνατή, σαν να μπορούσα να φτάσω στην κορυφή, και ήμουν συντετριμμένη».

Η Bianca συνέχισε: «Την επόμενη νύχτα, οι οδηγοί μου Σέρπα και εγώ προσπαθήσαμε ξανά από το Καταφύγιο 4, αλλά ήμουν πολύ εξαντλημένη από την 10ωρη προσπάθεια της προηγούμενης νύχτας και γύρισα πίσω. Μετά από τρεις νύχτες και σχεδόν τέσσερις ημέρες στη Ζώνη Θανάτου στα 8.000 μέτρα και άνω, κατεβήκαμε ξανά στο Καταφύγιο 2».

Πρόσθεσε: «Κατά την προσπάθεια για την κορυφή, ο μπαμπάς αρρώστησε και έμεινε στο Καταφύγιο 2, ενώ εγώ συνέχισα. Κατά την κατάβαση, ήταν ακόμα άρρωστος και εγώ ήμουν εξαντλημένη. Και στους δύο διαγνώστηκε HAPE (πνευμονικό οίδημα μεγάλου υψομέτρου) και αφυδάτωση (κάτι φυσιολογικό για την ορειβασία). Ακόμα αισθάνομαι αρκετά άρρωστη και εξαιρετικά εξαντλημένη, οπότε χρειάζομαι χρόνο για να αναρρώσω».

