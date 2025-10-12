Η 56χρονη Γελένα Γκίλερ, μητέρα του Σλάβα Γκίλερ, ο οποίος είχε σκοτωθεί στη σφαγή του μουσικού φεστιβάλ Nova στις 7 Οκτωβρίου 2023, έβαλε τέλος στη ζωή της την Πέμπτη, δύο χρόνια μετά την τραγωδία. Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα δεν άντεξε το ψυχολογικό βάρος της απώλειας του γιου της.

«Από εκείνη τη σκοτεινή μέρα δεν ήταν ποτέ ξανά η ίδια», έγραψε ο άλλος της γιος, Άλεξ (Σάσα) Γκίλερ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Γελένα θα ταφεί δίπλα στον γιο της στο νεκροταφείο του Καρμιέλ, όπου είχε γίνει και η ταφή του Σλάβα πριν από δύο χρόνια. Η εφημερίδα Israel Hayom ανέφερε ότι το κοινό έχει προσκληθεί να παρευρεθεί στην τελετή και να αποτίσει φόρο τιμής.

Another tragedy. 🥀



Yelena Giler, 56, mother of Slava Giler who was murdered at a Nova party on October 7, took her own life on Thursday.



This is just two days after the second anniversary of her son's death.



May her memory be blessed.💔 pic.twitter.com/t321HuZaHA — Eli Afriat 🇮🇱🎗 (@EliAfriatISR) October 12, 2025

Ο θάνατός της σημειώθηκε μόλις μία ημέρα πριν από την αυτοκτονία του Ρόεϊ Σάλεβ, ενός εκ των επιζώντων του φεστιβάλ Nova, ο οποίος επίσης έδωσε τέλος στη ζωή του την Παρασκευή.

Ο Σάλεβ, που είχε τραυματιστεί στην επίθεση της Χαμάς και είχε χάσει τη σύντροφό του, Μαπάλ Άνταμ, βρέθηκε νεκρός μέσα στο φλεγόμενο αυτοκίνητό του κοντά στη Νετάνια, στο κεντρικό Ισραήλ. Σύμφωνα με την τοπική Αστυνομία, διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του.

Πριν από την πράξη του, είχε αναρτήσει μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα ζητώντας συγχώρεση και δηλώνοντας πως «δεν μπορούσε να συνεχίσει». Κάμερες ασφαλείας τον είχαν καταγράψει σε πρατήριο καυσίμων να γεμίζει ένα δοχείο με βενζίνη.

“I’m sorry, I can’t bear this pain anymore. I want the suffering to end. I’m alive, but inside, everything is dead.”



Roei Shalev, a survivor of the Nova massacre, who lost his girlfriend and his best friend on October 7th and his mother shortly after, has tragically ended his… pic.twitter.com/FGQiFtEPRQ — Hen Mazzig (@HenMazzig) October 11, 2025

Η οργάνωση Nova Tribe Community, που εκπροσωπεί επιζώντες και οικογένειες θυμάτων του φεστιβάλ, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο του Ρόεϊ Σάλεβ, δηλώνοντας ότι «σκύβει το κεφάλι με την καρδιά συντετριμμένη, στο βαθύτερο πένθος για τον άδικο χαμό του αγαπημένου μας φίλου».

Η οργάνωση απηύθυνε επίσης έκκληση για συνεχή ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ψυχικές επιπτώσεις στους επιζώντες και τις οικογένειες των θυμάτων. «Πολλοί επιζώντες εξακολουθούν να βιώνουν αφόρητες στιγμές μετά τις 7 Οκτωβρίου. Καλούμε όλους να παραμείνουν σε εγρήγορση και ευαισθησία απέναντι στην ψυχική τους κατάσταση», αναφέρεται στη δήλωση.