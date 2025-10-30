Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, με τους δύο ηγέτες να εκφράζουν τη βούλησή τους για προσέγγιση και επίτευξη εμπορικής συμφωνίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για μια «πολύ επιτυχημένη συνάντηση», χαρακτηρίζοντας τον Σι «εξαιρετικό διαπραγματευτή», ενώ ο Κινέζος ηγέτης τόνισε ότι οι δύο χώρες πρέπει να λειτουργούν ως «εταίροι και φίλοι», υπογραμμίζοντας πως «ΗΠΑ και Κίνα πρέπει να συνεργαστούν προς όφελος των λαών και του κόσμου».

Από την πλευρά του, ο Σι είπε στον Τραμπ ότι χάρηκε πολύ για τη συνάντησή τους, επισημαίνοντας πως στις επαφές που προηγήθηκαν μεταξύ των δύο κυβερνήσεων διαπιστώθηκε συναίνεση για την επίτευξη συμφωνίας. Ο Σι Τζινπίνγκ δήλωσε επίσης ότι η ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας δεν απειλεί το όραμα του Τραμπ να κάνει την Αμερική ξανά μεγάλη, σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Ο Κινέζος πρόεδρος είπε στον Αμερικανό ομόλογό του ότι οι χώρες τους πρέπει να προσπαθήσουν να είναι «εταίροι και φίλοι» παρά τις όποιες διαφορές τους.

«Η Κίνα και οι ΗΠΑ πρέπει να αναλάβουν από κοινού τις ευθύνες τους ως μεγάλες δυνάμεις και να συνεργαστούν με στόχο την υλοποίηση φιλόδοξων έργων (…) προς όφελος τόσο των χωρών μας όσο και του κόσμου ολόκληρου», δήλωσε ο Σι κατά την έναρξη της συνάντησης των δύο ηγετών στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας.

