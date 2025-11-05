Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στο νησί Ολερόν της Γαλλίας, όταν ένας άνδρας έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς και έναν ποδηλάτη, τραυματίζοντας 10 ανθρώπους, σύμφωνα με τη Le Parisien.

Ο δράστης συνελήφθη αμέσως από την αστυνομία, ενώ προηγήθηκε απόπειρα να βάλει φωτιά στο όχημα. Αξιοσημείωτο είναι ότι πριν από την επίθεση, ο δράστης φέρεται να φώναξε «Allahu Akbar».

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δύο χωριών, Dolus-d’Oléron και Saint-Pierre-d’Oléron στο γαλλικό νησί, γύρω στις 8:45 π.μ. (τοπική ώρα), με τον δράστη να εμβολίζει με το όχημά του δέκα άτομα. Οι πέντε τραυματίστηκαν πιο σοβαρά, ενώ οι τέσσερις νοσηλεύονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Ce matin, un automobiliste a percuté sur son trajet plusieurs piétons et cyclistes à Saint Pierre d´Oléron et Dolus d’Oléron. Deux victimes sont en urgence absolue et 3 autres personnes blessées. Le mis en cause a été interpellé par les gendarmes. Une enquête est ouverte.

Un homme a percuté à plusieurs reprises des passants sur l’île d’Oléron en criant « ALLAH AKBAR ». Bilan provisoire : 10 blessés, dont 2 en urgence absolue. Après avoir tenté d’incendier son véhicule, l’individu a été interpellé et placé en garde à vue. pic.twitter.com/VmYKOIzmgi — Frontières (@Frontieresmedia) November 5, 2025

Λίγα λεπτά μετά την επίθεσή του, ο δράστης συνελήφθη χωρίς αντίσταση από την αστυνομία. Κατά τη σύλληψή του, επιχείρησε να βάλει φωτιά στο αυτοκίνητό του, ενώ βρέθηκαν φιάλες αερίου στο όχημα.

Ο δράστης είναι Γάλλος υπήκοος ηλικίας περίπου 30 ετών, γνωστός στην περιοχή για την τακτική κατανάλωση ναρκωτικών και αλκοόλ, όπως ανέφερε ο δήμαρχος του Ολερόν. Ο ίδιος δεν καταγράφεται στην εθνική βάση δεδομένων για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, ωστόσο οι αρχές ερευνούν τη δυνατότητα να πάσχει από ψυχιατρικές διαταραχές.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Λορέν Νιουνές, ανακοίνωσε ότι θα επισκεφθεί την περιοχή κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού, ενώ επιβεβαίωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Passants percutés sur l'Île d'Oléron: le conducteur a crié "Allah Akbar" lors de son interpellation, indique le parquet de La Rochelle pic.twitter.com/2uBn5yRnRY — BFMTV (@BFMTV) November 5, 2025

