Η Ταϊβάν καταγγέλλει τον «στρατιωτικό εκφοβισμό» της Κίνας, μετά την ανακοίνωση περί «μεγάλων» γυμνασίων των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων

Η Ταϊπέι κατήγγειλε σήμερα ότι το Πεκίνο επιδίδεται σε «στρατιωτικό εκφοβισμό», μετά την αναγγελία «μεγάλων» γυμνασίων των ενόπλων δυνάμεων της Κίνας γύρω από τη νήσο.

«Η Ταϊβάν εκφράζει τη σθεναρή καταδίκη της» για «την περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου από πλευράς των κινεζικών αρχών και την χρήση στρατιωτικού εκφοβισμού για να απειληθούν γειτονικές χώρες», σύμφωνα με ανακοίνωση της εκπρόσώπου της προεδρίας της νήσου Κάρεν Κούο.

Ο στρατός της Ταϊβάν ανακοίνωσε πως ανέπτυξε «δυνάμεις», αντιδρώντας στα άμεσα επικείμενα γυμνάσια, που χαρακτηρίστηκαν «μεγάλα» από την Κίνα. «Δημιουργήθηκε κέντρο αντίδρασης κι αναπτύχθηκαν προσήκουσες δυνάμεις», ανέφερε και πρόσθεσε πως στοιχεία του «διεξήγαγαν άσκηση ταχείας αντίδρασης».

