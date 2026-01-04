Πυρά κατά του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, με αφορμή την αμερικανική επιχείρηση στο Καράκας για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, που πρόκειται να μεταφερθούν στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσουν κατηγορίες.

«Η μονομερής επίθεση σε ένα κυρίαρχο έθνος αποτελεί πράξη πολέμου και παραβίαση του ομοσπονδιακού και διεθνούς δικαίου», έγραψε μεταξύ άλλων ο Μαμντάνι σε ανάρτησή του.

Ολόκληρη η ανάρτησή του αναφέρει:

«Ενημερώθηκα σήμερα το πρωί για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του από τον αμερικανικό στρατό, καθώς και για την προγραμματισμένη φυλάκισή τους σε ομοσπονδιακή κράτηση εδώ στη Νέα Υόρκη.

Η μονομερής επίθεση σε ένα κυρίαρχο έθνος αποτελεί πράξη πολέμου και παραβίαση του ομοσπονδιακού και διεθνούς δικαίου.

Αυτή η κατάφωρη επιδίωξη αλλαγής καθεστώτος δεν επηρεάζει μόνο όσους βρίσκονται στο εξωτερικό, αλλά επηρεάζει άμεσα τους Νεοϋορκέζους, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων χιλιάδων Βενεζουελάνων που θεωρούν αυτή την πόλη σπίτι τους. Η ασφάλειά τους και η ασφάλεια κάθε Νεοϋορκέζου εστιάζεται στην ασφάλειά τους και στην ασφάλεια κάθε Νεοϋορκέζου, και η κυβέρνησή μου θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση και να εκδίδει σχετικές οδηγίες».

Δείτε την ανάρτηση του Ζοχράν Μαμντάνι

I was briefed this morning on the U.S. military capture of Venezuelan President Nicolás Maduro and his wife, as well as their planned imprisonment in federal custody here in New York City.



Unilaterally attacking a sovereign nation is an act of war and a violation of federal and… January 3, 2026

