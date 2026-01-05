Έκτακτη συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10 π.μ. (17:00 ώρα Κύπρου), ανέφερε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η επίσημη λίστα των ομιλητών θα ανακοινωθεί επίσης τη Δευτέρα.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο, ζήτησε πρώτος την έκτακτη συνεδρίαση του ΟΗΕ μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, σημειώνει η Wall Street Journal.

Νωρίτερα χθες, ο ΟΗΕ εξέδωσε δήλωση στην οποία ανέφερε ότι ο Γκουτέρες είναι «βαθιά ανήσυχος από την πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης στη Βενεζουέλα» και ότι η ενέργεια των ΗΠΑ δημιουργεί «ένα επικίνδυνο προηγούμενο».

skai.gr