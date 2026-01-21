Αίσθηση προκάλεσε η κίνηση της Κριστίν Λαγκάρντ να αποχωρήσει από δείπνο στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας του υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ, την ώρα που ασκούσε κριτική στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το Reuters, πηγές που γνωρίζουν το θέμα ανέφεραν ότι αποτέλεσμα της εξέλιξης αυτής ήταν οι οικοδεσπότες να κλείσουν άρον-άρον την εκδήλωση, πριν από το επιδόρπιο.

Έντονη κριτική στην Ευρώπη

Συγκεκριμένα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποχώρησε ενώ ο Λούτνικ ασκούσε έντονη κριτική στην Ευρώπη στη διάρκεια του δείπνου, χθες το βράδυ. Οι αντιδράσεις ήταν έντονες στο ακροατήριο, ενώ η κυρία Λαγκάρντ αποχώρησε.

Lutnick told Davos globalization is dead.



Half the room pretended they didn't hear it.



Companies that internalize this now will be ahead of the curve. Those that continue to optimize for a world that no longer exists will find themselves reacting under pressure. pic.twitter.com/LLyFNoLM6I — Ambrose Conroy (@AmbroseConroy) January 21, 2026

Σημειώνεται ότι το δείπνο παρέθεσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της BlackRock, Λάρι Φινκ, ως συμπρόεδρος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για όλα τα κύρια μέλη του φόρουμ, μαζί με αρχηγούς κρατών και άλλους αξιωματούχους, δήλωσε ένα άτομο που είχε προσκληθεί σε αυτό.

Παρόντες στο δείπνο ήταν περίπου διακόσιοι άνθρωποι.

Η ΕΚΤ αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα. Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ δεν απάντησαν σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

