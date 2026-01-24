Με θερμοκρασίες που στη Νέα Υόρκη αγγίζουν τους -23 βαθμούς Κελσίου και στις Βόρειες Πεδιάδες πέφτουν ακόμη και κάτω από τους -46°C, ακραία χειμερινή κακοκαιρία πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες, θέτοντας σε συναγερμό περίπου 40 πολιτείες. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, έως την Κυριακή τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν έως και 150 εκατομμύρια ανθρώπους.

Ήδη έντονη χιονόπτωση καταγράφεται στο βορειοδυτικό Τέξας και την Οκλαχόμα, όπου περίπου 24.000 νοικοκυριά βρέθηκαν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Στο Σικάγο, η θερμοκρασία υποχώρησε στους -27 βαθμούς Κελσίου, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια των κατοίκων.

Σε τουλάχιστον 12 πολιτείες έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τους κυβερνήτες, μεταξύ των οποίων το Αρκάνσας, η Τζόρτζια, το Τέξας, η Βόρεια Καρολίνα και η Νότια Καρολίνα. Σε αρκετές περιοχές έχει τεθεί σε επιφυλακή και η Εθνοφρουρά, προκειμένου να συνδράμει όπου χρειαστεί.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στις αερομεταφορές, με περισσότερες από 10.000 πτήσεις να έχουν ακυρωθεί. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλας Φορτ Γουόρθ, ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της χώρας, έχει δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα, καθώς πάνω από 1.200 πτήσεις αναχώρησης και άφιξης του Σαββατοκύριακου έχουν ακυρωθεί μέχρι στιγμής.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, δήλωσε ότι η πολιτεία κινητοποιεί περισσότερα από 1.600 εκχιονιστικά μηχανήματα και 114.000 τόνους αλατιού για την αντιμετώπιση της καταιγίδας, τονίζοντας ότι δεν θα υπάρξει «καμία γωνιά της πολιτείας που να μείνει άθικτη από την οργή της Μητέρας Φύσης».

Σύμφωνα με τον Τζέικομπ Άσερμαν, μετεωρολόγο στο Κέντρο Πρόβλεψης Καιρού της Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αν συνυπολογιστεί και το ακραίο ψύχος, ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που θα επηρεαστούν ενδέχεται να φτάσει τα 220 εκατομμύρια.

«Πρόκειται για μια καταιγίδα που θα μνημονεύεται για χρόνια», ανέφερε την Παρασκευή η Κέιτλιν Ντιρκς, επίσης μετεωρολόγος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, εξηγώντας ότι χαρακτηρίζεται ιστορική λόγω των εκτεταμένων στρωμάτων πάγου που προβλέπεται να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στις υποδομές.

Ενδεικτική της έντασης της κακοκαιρίας είναι η εικόνα που επικρατεί σε πολλές περιοχές, με ουρές πολιτών έξω από καταστήματα για προμήθειες πρώτης ανάγκης και τα ράφια να αδειάζουν με ταχύ ρυθμό.

