Σοκαριστικές εικόνες κατέγραψε βίντεο τη Δευτέρα το βράδυ στο Λας Βέγκας, όταν αεροσκάφος της British Airways έχασε έναν από τους τροχούς του λίγο μετά την απογείωση, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια της πτήσης.

Το σπάνιο, αλλά όχι ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 8:45–9:10 μ.μ. τοπική ώρα, κατά την αναχώρηση της πτήσης BA274 από το Διεθνές Αεροδρόμιο Harry Reid (LAS) με προορισμό το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, χωρίς ωστόσο να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των επιβατών.

Τι δείχνει το βίντεο της απογείωσης

Ζωντανή μετάδοση που κατέγραψε το FlightRadar24 δείχνει σπινθήρες να εκτοξεύονται από το δεξί κύριο σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους περίπου 40 δευτερόλεπτα μετά την απογείωση. Λίγο αργότερα, ένας τροχός φαίνεται να αποκολλάται και να πέφτει στο έδαφος, ενώ το αεροσκάφος συνεχίζει να ανεβαίνει και να ανασύρει το σύστημα προσγείωσης.

Ο τροχός που αποκολλήθηκε ήταν ο πίσω εξωτερικός τροχός του δεξιού κύριου σκέλους προσγείωσης.

Το αεροσκάφος ήταν ένα Airbus A350-1000, το οποίο διαθέτει δύο κύρια σκέλη προσγείωσης με έξι τροχούς έκαστο – δηλαδή συνολικά 12 κύριους τροχούς – καθώς και δύο στο ρύγχος. Σύμφωνα με την Airbus, το σύστημα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει την ασφαλή συνέχιση της πτήσης ακόμη και με έναν τροχό λιγότερο ή με σκασμένο ελαστικό.

Πρόωρη άφιξη του αεροσκάφους στο Λονδίνο

Παρά το συμβάν οι πιλότοι συνέχισαν κανονικά την υπερατλαντική πτήση. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Λονδίνο έπειτα από 9 ώρες και 17 λεπτά πτήσης, μάλιστα 27 λεπτά νωρίτερα από το προγραμματισμένο, σύμφωνα με το FlightRadar24.

Αξιωματούχοι του διεθνούς αεροδρομίου «Χάρι Ριντ» του Λας Βέγκας ανέφεραν ότι ο τροχός εντοπίστηκε και ανακτήθηκε εντός του αερολιμένα, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί ή ζημιές σε πρόσωπα ή περιουσίες -ένας από τους βασικούς κινδύνους σε τέτοιου είδους περιστατικά.

Έρευνα από τις Αρχές

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος «έχασε έναν τροχό κατά την απογείωση» και ανακοίνωσε πως ξεκινά έρευνα για τα αίτια του συμβάντος.

Εκπρόσωπος της British Airways δήλωσε: «Η ασφάλεια και η προστασία αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο όλων όσων κάνουμε και συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας».

Σύμφωνα με το AIRLIVE, το αεροσκάφος έχει τεθεί εκτός υπηρεσίας προκειμένου να υποβληθεί σε ενδελεχή έλεγχο και τις απαραίτητες επισκευές.

iefimerida.gr