Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim δημοσίευσε τη Δευτέρα ένα ρεπορτάζ που προωθεί εικασίες ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μπορεί να σκοτώθηκε ή να τραυματίστηκε, αναβιώνοντας μια είδηση που έχει επανειλημμένα διαδοθεί στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης Ισραήλ-Ιράν.

Το άρθρο στην περσική γλώσσα δεν παρουσίασε στοιχεία για πλήγμα κατά του Νετανιάχου ή οποιαδήποτε επίσημη επιβεβαίωση πλήγματος. Αντίθετα, συγκέντρωσε μια σειρά από περιστασιακά στοιχεία, όπως η απουσία πρόσφατων βιντεοκλίπ του Ισραηλινού πρωθυπουργού, αναφορές σε εβραϊκά μέσα ενημέρωσης σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας γύρω από το σπίτι του, την αναβολή μιας αναφερόμενης επίσκεψης του Τζάρεντ Κούσνερ και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, και μια γαλλική δημοσίευση για μιας τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Μπενιαμίν Νετανιάχου που δεν διευκρίνιζε την ημερομηνία της συνομιλίας.

Το ρεπορτάζ του Tasnim βασίστηκε επίσης σε έναν δεύτερο ισχυρισμό που αποδόθηκε στον πρώην αξιωματικό των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών Σκοτ ​​Ρίτερ, ο οποίος αναφέρθηκε από ρωσικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τον οποίο το Ιράν βομβάρδισε το κρησφύγετο του Νετανιάχου και ότι ο αδελφός του σκοτώθηκε. Το ίδιο το Tasnim σημείωσε ότι η εικασία δεν είχε επιβεβαιωθεί ή διαψευσθεί επίσημα.

Unverified social media claims alleging that Iran bombed the home of Israeli PM Benjamin Netanyahu and killed his brother, while wounding National Security Minister Itamar Ben-Gvir, have circulated widely online following comments by former US intelligence officer Scott Ritter. — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) March 9, 2026

Οι ιρανικοί ισχυρισμοί για τον Νετανιάχου απορρίπτονται ως «ψευδείς ειδήσεις»

Δεν είναι η πρώτη φορά που ιρανικοί ισχυρισμοί σχετικά με το πού βρίσκεται ο Νετανιάχου έρχονται στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια του πολέμου. Νωρίτερα, ιρανικές στρατιωτικές φήμες άφησαν να εννοηθεί ότι η τύχη του Νετανιάχου ήταν «ασαφής» μετά από μια υποτιθέμενη επιδρομή. Οι ισχυρισμοί απορρίφθηκαν από το γραφείο του Νετανιάχου ως «ψεύτικες ειδήσεις», σύμφωνα με τους Times of Israel. Το Xinhua ανέφερε επίσης στις 2 Μαρτίου ότι οι κάτοικοι κοντά στο γραφείο του Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ δεν είδαν σημάδια πρόσκρουσης πυραύλου μετά από παρόμοιους ιρανικούς ισχυρισμούς.

Κατά τη διάρκεια ταχέως εξελισσόμενων συγκρούσεων, η απουσία ενός νέου βίντεο, μιας αόριστης επίσημης δήλωσης ή μιας αλλαγής στο πρόγραμμα ενός αξιωματούχου που επισκέπτεται την περιοχή μπορεί γρήγορα να γίνει πρώτη ύλη για θεωρίες συνωμοσίας. Η τελευταία έκθεση του Tasnim φαίνεται να κάνει ακριβώς αυτό: προσφέρει υπονοούμενα, όχι αποδείξεις, αναφέρει το The Jerusalim Post.

Στη δημόσια ζωή του Ισραήλ, η ασφάλεια γύρω από ανώτερους ηγέτες συχνά μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια πολέμου και οι επίσημες ανακοινώσεις εκδίδονται τακτικά σε μορφή γραπτού μηνύματος. Τίποτα από αυτά, από μόνο του, δεν αποτελεί απόδειξη δολοφονίας ή σοβαρού τραυματισμού. Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, καμία αξιόπιστη δημόσια πηγή δεν είχε επιβεβαιώσει τη θεωρία του Tasnim.

