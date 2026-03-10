Η Βουλή των Λόρδων στη Βρετανία απέρριψε το νομοσχέδιο απαγόρευσης στα social media για τα παιδιά κάτω των 16 ετών.

Η Βουλή των Λόρδων είχε ψηφίσει τον Ιανουάριο την τροπολογία των Συντηρητικών που ήθελαν να υιοθετήσουν το μέτρο που έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες η Αυστραλία, ωστόσο η κυβέρνηση των εργατικών ήταν αντίθετη.

Ο λόγος ήταν πως φοβούνταν ότι μια γενική απαγόρευση θα μπορούσε να ωθήσει τα παιδιά σε «πιο επικίνδυνες σελίδες στο ίντερνετ».

Η απόφαση δεν είναι τελεσίδικη καθώς θα ακολουθήσει διαβούλευση στην οποία, σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, θα εξεταστεί η πιθανότητα ενός κατώτατου ηλικιακού ορίου και η πιθανότητα απενεργοποίησης εθιστικών λειτουργιών στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με έρευνα της YouGov, που έγινε στις αρχές Δεκεμβρίου, το 74% των Βρετανών υποστηρίζει μια απαγόρευση για τα άτομα κάτω των 16 ετών. Με την ισχύουσα νομοθεσία, ένα παιδί 13 ετών μπορεί να έχει λογαριασμό στα social.

iefimerida.gr