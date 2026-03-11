Νέες πληροφορίες για την κατάσταση του νέου ηγέτη του Ιράν, Μποτζτάμπα Χαμενεϊ, δημοσιεύουν οι New York Times μεταφέροντας ότι ο 56χρονος είναι τραυματισμένος στα πόδια, ωστόσο το Ιράν διαψεύδει, αναφέροντας ότι είναι «σώος και αβλαβής».

Επικαλούμενη Ιρανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, η αμερικανική εφημερίδα αναφέρει ότι ο τραυματισμός του Χαμενεΐ σημειώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι αξιωματούχοι που μίλησαν στους ΝΥΤ είπαν ότι ο Μποτζτάμπα Χαμενεΐ είναι τραυματισμένος στα πόδια.

Το δημοσίευμα έρχεται μετά τη συμπλήρωση τριών 24ωρων από την εκλογή του Χαμενεΐ στη θέση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν με τον ίδιο να μην έχει εμφανιστεί ούτε δημόσια, ούτε σε κάποιο βίντεο, ούτε με γραπτή ανακοίνωση.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, μάλιστα, από συγκέντρωση στην Τεχεράνη την Τρίτη, αντί για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εμφανίστηκε ένα χάρτινο ομοίωμά του.

Mojtaba Khamenei couldn’t turn up so they had to use his cardboard cutout.



Why is his head so big and why did they use a photo of him that looks so miserable? 😂 pic.twitter.com/04c08tjTSA — Mahyar Tousi (@MahyarTousi) March 10, 2026

Όπως σημειώνουν οι New York Times «ένας λόγος (σ.σ. για την απουσία δημόσιας εμφάνισης) είναι η ανησυχία για το ενδεχόμενο η εμφάνιση του Μποτζτάμπα Χαμενεϊ να προδώσει την περιοχή που βρίσκεται να τον θέσει σε κίνδυνο. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με το ότι ο 56χρονος τραυματίστηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου στο Ιράν».

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι που μίλησαν στους ΝΥΤ είπαν ότι ενημερώθηκε από υψηλόβαθμα πρόσωπα στην κυβέρνηση του Ιράν τις τελευταίες δύο ημέρες, ότι ο Χαμενεΐ έχει τραυματιστεί – κάτι που έχει ήδη ανακοινωθεί από την ιρανική τηλεόραση – με τα τραύματά του να είναι και στα πόδια αλλά ότι ήταν σε εγρήγορση και είχε καταφύγει σε ένα εξαιρετικά ασφαλές μέρος με περιορισμένη επικοινωνία.

Την πληροφορία επιβεβαίωσαν και δύο Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι που μετέφεραν στους New York Times ότι είχαν συγκεντρώσει πληροφορίες ακόμα και πριν την εκλογή του Μοτζτάπα Χαμενεΐ ότι είχε τραυματιστεί στα πόδια στις 28 Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι στις 28 Φεβρουαρίου σκοτώθηκε από ισραηλινό χτύπημα στην Τεχεράνη ο πατέρας του Μοτζτάμπα, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, η μητέρα του, η σύζυγός του και ένας από τους γιους του.

protothema.gr