Με γραπτό κείμενο, χωρίς να εμφανισθεί ο ίδιος έκανε το πρώτο του διάγγελμα ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν. Εν μέσω φημών και σεναρίων για την υγεία του (κάποιοι υποστηρίζουν πως βρίσκεται, ακόμα, και σε κώμα, μετά από τραυματισμό του σε αμερικανοϊσραηλινή επιδρομή), ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κατέστησε σαφές ότι θα συνεχίσει την πολιτική του πατέρα του. Μάλιστα, συμβολικά, δημοσιοποιήθηκε εικόνα με το πρόσωπο του διαδόχου να εμφανίζεται ως αντικατοπτρισμός ενώ ο Αγιατολάχ Χαμενεϊ βρισκόταν μπροστά στον καθρέπτη.

Σε σκληρό τόνο, υποσχέθηκε εκδίκηση για «όλο το ιρανικό αίμα που έχει χυθεί μέχρι σήμερα». Ακόμα, ο Χαμενεϊ τόνισε πως τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά, ενώ είπε πως οι φιλικές σχέσεις με τα γειτονικά κράτη θα διατηρηθούν, ωστόσο οι επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις θα συνεχιστούν. Επιπλέον, άφησε να εννοηθεί πως το Ιράν μπορεί να κρύβει εκπλήξεις ως προς τις μορφές με τις οποίες θα συνεχίσει να επιτίθεται σε σημεία που, όπως είπε, «ο εχθρός είναι ευάλωτος».

«Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, χωρίς να επιδιώκει την εδραίωση κυριαρχίας και αποικιοκρατίας στην περιοχή, είναι πλήρως προετοιμασμένη για ενότητα και θερμές και ειλικρινείς αμοιβαίες σχέσεις με όλους τους γείτονές της» ανέφερε και πρόσθεσε: «Οι χώρες της περιοχής πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για τους επιτιθέμενους της αγαπημένης μας πατρίδας και τους δολοφόνους του λαού μας. Συνιστώ να κλείσουν αυτές τις βάσεις το συντομότερο δυνατό, επειδή πρέπει να έχουν συνειδητοποιήσει πλέον ότι ο ισχυρισμός της Αμερικής για την εγκαθίδρυση ασφάλειας και ειρήνης δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα ψέμα. Ο εχθρός έχει σταδιακά εγκαταστήσει βάσεις σε ορισμένες γειτονικές χώρες εδώ και χρόνια. Στην πρόσφατη επίθεση, χρησιμοποιήθηκαν ορισμένες στρατιωτικές βάσεις και, φυσικά, όπως είχαμε προειδοποιήσει ρητά, απλώς επιτεθήκαμε σε αυτές τις βάσεις χωρίς να επιτεθούμε σε αυτές τις χώρες».

Guerre au Moyen-Orient: "Nous devons continuer la résistance et faire en sorte que notre ennemi renonce", déclare l'ayatollah Mojtaba Khamenei pic.twitter.com/JVYCdrBh4K — BFM (@BFMTV) March 12, 2026

«Μέχρι στιγμής έχει επιτευχθεί περιορισμένη εκδίκηση για το αίμα των μαρτύρων, είναι προτεραιότητά μας να εκδικηθούμε για όλους. Το έγκλημα που διέπραξε σκόπιμα ο εχθρός στην υπόθεση του σχολείου θηλέων Shajarah Tayyiba Minab και σε ορισμένες παρόμοιες υποθέσεις κατέχει ξεχωριστή θέση σε αυτήν την προσπάθεια. Διαβεβαιώνω όλους ότι δεν θα παραβλέψουμε την εκδίκηση για το αίμα των μαρτύρων σας. Η εκδίκηση που έχουμε στο μυαλό μας δεν περιορίζεται στο μαρτύριο του Ανώτατου Ηγέτη της Επανάστασης· κάθε μέλος του έθνους που μαρτυρεί από τον εχθρό αποτελεί ξεχωριστή υπόθεση στο φάκελο εκδίκησης μας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο υπηρέτης σας, Σεγέντ Μοτζτάμπα Χοσεΐνι Χαμενεΐ, έμαθε για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων ταυτόχρονα με εσάς, μέσω της τηλεόρασης της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Είναι δύσκολο για μένα να ακουμπήσω στη θέση των δύο μεγάλων ηγετών, του μεγάλου Χομεϊνί και του μάρτυρα Χαμενεΐ» έγραψε ακόμα ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν για την εκλογή του, προσθέτοντας πως «είχα το προνόμιο να επισκεφτώ το σώμα του (πατέρας του) μετά το μαρτύριό του. Αυτό που είδα ήταν ένα βουνό δύναμης και άκουσα ότι το υγιές χέρι του ήταν σφιγμένο σε γροθιά».

رهبرا! ما با شما عهد می‌بندیم که برای اعتلاء این پرچم که پرچم اصلی جبهه حق است و برای وصول به مقاصد مقدس جنابتان با تمام وجود تلاش کنیم. March 12, 2026

Απευθυνόμενος στον λαό του Ιράν, είπε πως «η διορατικότητα και η ευφυΐα του μεγάλου ιρανικού έθνους, η σταθερότητα, το θάρρος και η παρουσία του, έκαναν τους φίλους να θαυμάσουν και τους εχθρούς να μπερδευτούν. Εσείς, ο λαός, ήσασταν που ηγηθήκατε της χώρας και εγγυηθήκατε την εξουσία της», ενώ πρόσθεσε πως «ο δρόμος προς την απελευθέρωση από το σιωνιστικό καθεστώς θα είναι σύντομος», με μηνύματα και για τους Χούθι και τη Χεζμπολάχ: «Χωρίς αμφιβολία, η αλληλεγγύη των συνιστωσών του μετώπου αντίστασης θα συντομεύσει τον δρόμο προς την απελευθέρωση από την σιωνιστική εξέγερση. Η γενναία και πιστή Υεμένη δεν σταμάτησε να υπερασπίζεται τον καταπιεσμένο λαό της Γάζας, και η αφοσιωμένη Χεζμπολάχ έχει σπεύσει να βοηθήσει την Ισλαμική Δημοκρατία παρά όλα τα εμπόδια, και η ιρακινή αντίσταση έχει ακολουθήσει με θάρρος την ίδια γραμμή».

Ο Χαμενεϊ έδωσε το στίγμα του και για τη συνέχεια του πολέμου, λέγοντας πως «θα αγωνιστούμε μέχρι να επιτύχουμε τους στόχους μας», ενώ «το το στοιχείο της συντριβής του εχθρού πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής όλων».

«Αγαπητοί συνάδελφοι εν όπλω! Η βούληση των μαζών είναι να συνεχιστεί η αποτελεσματική άμυνα. Επίσης, ο μοχλός αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ πρέπει οπωσδήποτε να συνεχιστεί» σημείωσε και πρόσθεσε: «Έχουν διεξαχθεί μελέτες για το άνοιγμα άλλων μετώπων όπου ο εχθρός έχει μικρή εμπειρία και θα είναι εξαιρετικά ευάλωτος, και η ενεργοποίησή τους θα πραγματοποιηθεί εάν η πολεμική κατάσταση συνεχιστεί και με βάση ζητήματα συμφερόντων».

ΚλείσιμοΟ νέος ηγέτης του Ιράν είπε ακόμα πως η κυβέρνησή του θα απαιτήσει αποζημιώσεις για τις ζημιές στη χώρα του: «Θα απαιτήσουμε αποζημίωση από τον εχθρό και, αν αρνηθεί, θα πάρουμε όση περιουσία του κρίνουμε εμείς και, αν αυτό δεν είναι δυνατό, θα καταστρέψουμε την ίδια ποσότητα περιουσίας του».

protothema.gr