Μία γυναίκα, δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ανέλαβε να εκφωνήσει το πρώτο μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ προς τον ιρανικό λαό. Φορώντας το τσαντόρ και χωρίς να προδίδει κάποια ιδιαίτερη φόρτιση διάβασε με σταθερή φωνή το μήνυμα του ηγέτη του καθεστώτος.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ διορίστηκε νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν στις 8 Μαρτίου.

Είναι ο διάδοχος του πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου.

Από την ημέρα του διορισμού του, δεν είχε εμφανιστεί στην κρατική τηλεόραση.

Ο Μοτζτάμπα είναι ο δεύτερος γιος του Αλί Χαμενεΐ και θεωρούνταν εξ αρχής από τους επικρατέστερους να τον διαδεχθεί καθώς -παρά το χαμηλό προφίλ που διατηρούσε- πιστευόταν ευρέως ότι ασκούσε επιρροή από το παρασκήνιο.

Πέραν του πατέρα του, η μητέρα του αλλά και η σύζυγος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ σκοτώθηκαν επίσης στις αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές.

Πληροφορίες που μετέδωσαν αρχικά οι Νew Υork Τimes και επιβεβαίωσε χθες Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, λένε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι και αυτός τραυματίας από την ίδια επίθεση χωρίς να είναι γνωστή η σοβαρότητα της κατάστασής του.

