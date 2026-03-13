Η εξουδετέρωση του βαθύτερου πυρηνικού καταφυγίου του Ιράν ενδέχεται να αποτελεί το «κλειδί» για τον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο αναλυτές προειδοποιούν ότι η πλήρης καταστροφή του ίσως απαιτήσει την αποστολή ειδικών δυνάμεων στο έδαφος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με πηγές των δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών, η εγκατάσταση με την κωδική ονομασία «Pickaxe Mountain» βρίσκεται κοντά στη Νατάνζ και σε βάθος μεγαλύτερο των 100 μέτρων κάτω από ένα βουνό. Το βάθος αυτό ξεπερνά ακόμη και την εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στο Φορντό, την οποία έπληξαν οι ΗΠΑ πέρυσι το καλοκαίρι.

U.S. intelligence sources say Tehran may have relocated its remaining enriched uranium to a fortified underground facility known as Pickaxe Mountain — a deeply buried bunker that is extremely difficult to penetrate.

Παρά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς που διεξήγαγαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του «Πολέμου των 12 Ημερών» το περασμένο καλοκαίρι, η Τεχεράνη κατάφερε να οχυρώσει εκ νέου τις βάσεις της. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι κορυφαία προτεραιότητα παραμένει η παρεμπόδιση της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων από το Ιράν, το οποίο διαθέτει αυτή τη στιγμή πάνω από 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου σε επίπεδο που αγγίζει το 60%. Πρόκειται για μια ποσότητα που, με ελάχιστη περαιτέρω επεξεργασία, αρκεί για την κατασκευή τουλάχιστον 11 πυρηνικών βομβών.

Οχυρωμένοι στόχοι και διπλωματικό αδιέξοδο

Το πυρηνικό υλικό πιστεύεται ότι είναι διασκορπισμένο μεταξύ του Φορντό και του συγκροτήματος στο Ισφαχάν. Παράλληλα, το think tank Foundation for Defense of Democracies (FDD) αναφέρει ότι μια νέα μονάδα εμπλουτισμού κατασκευάζεται από το 2020 στο «Pickaxe Mountain», μόλις ένα μίλι μακριά από την εγκατάσταση της Νατάνζ.

Ενδεικτικό της μυστικότητας είναι το περιστατικό με τον Ραφαέλ Γκρόσι, Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA), στον οποίο οι ιρανικές αρχές απάντησαν πως «δεν τον αφορά», όταν ζήτησε πληροφορίες για τις εργασίες στο συγκεκριμένο σημείο.

Το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης

Η Andrea Stricker, αναπληρώτρια διευθύντρια του προγράμματος μη διάδοσης πυρηνικών όπλων του FDD, υποστηρίζει στη New York Post ότι ο πόλεμος δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένος αν δεν εξασφαλιστεί η τοποθεσία στο «Pickaxe Mountain».

«Πρέπει να εξουδετερώσουν το οχυρό και να κατασχέσουν ή να εξαλείψουν τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου πριν ολοκληρωθούν οι μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις», προειδοποιεί η Stricker.

Καθώς το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στις αεροπορικές επιθέσεις, η αποστολή χερσαίων δυνάμεων φαντάζει ως η μόνη οριστική λύση. Ο Τραμπ, αν και έχει αποφύγει την άμεση αποστολή στρατιωτών, άφησε το ενδεχόμενο ανοιχτό για το μέλλον: «Κάποια στιγμή ίσως το κάνουμε. Δεν το κάναμε τώρα, ίσως το κάνουμε αργότερα», δήλωσε σε δημοσιογράφους το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η πρόσφατη επίθεση στις εγκαταστάσεις Taleghan την περασμένη Πέμπτη ενδέχεται να σηματοδοτεί μια νέα φάση των επιχειρήσεων. Η Annika Ganzeveld του American Enterprise Institute σημείωσε πως, με τα ιρανικά αμυντικά συστήματα και τους εκτοξευτές να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ανοίγει ο δρόμος για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να στοχεύσουν απευθείας τον πυρήνα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

