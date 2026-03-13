Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνάντησε τον Ρεζά Παχλαβί, τον γιο του τελευταίου σάχη του Ιράν, την Παρασκευή (13/03) στο Παρίσι και δήλωσε πως τον διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία θα ήθελε «ένα ελεύθερο Ιράν, που δεν θα συνεργάζεται με τη Ρωσία».

Καθώς βρίσκεται σε πόλεμο εδώ και τέσσερα χρόνια με τη Ρωσία, η οποία επωφελήθηκε από την ιρανική στρατιωτική υποστήριξη, «η Ουκρανία θέλει πράγματι να δει ένα ελεύθερο Ιράν, που δεν θα συνεργάζεται με τη Ρωσία και δεν θα αποσταθεροποιεί τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και τον κόσμο», δηλώνει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Ουκρανός πρόεδρος.

Το Ιράν πλήττεται από τις 28 Φεβρουαρίου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και ανταποδίδει τα πλήγματα εκτοξεύοντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή στοχοθετώντας τη θαλάσσια κυκλοφορία στον Κόλπο.

Για τον Ζελένσκι, «έχει καθοριστική σημασία το ιρανικό καθεστώς να μην έχει κανένα όφελος» από τη σύγκρουση και ο ιρανικός λαός να μπορεί να ορίσει ο ίδιος το μέλλον του.

Ο Ρεζά Παχλαβί, ο οποίος ζει εξόριστος στις ΗΠΑ, παρουσιάζεται ως μια εναλλακτική λύση για να αναλάβει τα ηνία του Ιράν σε περίπτωση πτώσης της θεοκρατικής δημοκρατίας, της οποίας στο εξής ηγείται ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

«Είμαι ευγνώμων στον πρίγκιπα διάδοχο για τις σαφείς του διαβεβαιώσεις υποστήριξης στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Οι ομάδες μας θα παραμείνουν σε επαφή», αναφέρει επίσης ο Ζελένσκι.

Το Ιράν προμήθευσε κυρίως τη Ρωσία μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς Shahed, που χρησιμοποιήθηκαν κατά χιλιάδες από τη Μόσχα για να πλήξει τις ουκρανικές υποδομές και τα οποία στο εξής παράγονται από τη Μόσχα υπό την ονομασία Geran-2.

Το Κίεβο ανησυχεί μήπως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτρέψει τη διεθνή προσοχή από τη σύγκρουση στην Ουκρανία και κυρίως από την απεγνωσμένη ανάγκη της για αντιαεροπορικούς πυραύλους, που χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό στον Κόλπο για να αντικρούουν τους ιρανικούς πυραύλους και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, και τους οποίους η Ουκρανία απαιτεί να έχει στη μάχη της κατά της Ρωσίας.

