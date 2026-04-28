Οι ειδικές δυνάμεις του Μεξικού συνέλαβαν τον Αούδιας Φλόρες, γνωστό ως «El Jardinero» (ο κηπουρός, στα ελληνικά), έναν από τους κορυφαίους αρχηγούς του ισχυρού καρτέλ «Jalisco New Generation Cartel» (CJNG), στη δυτική πολιτεία Ναγιαρίτ, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Ασφάλειας Ομάρ Γκαρσία Χάρφουχ.

Ο Φλόρες, περιφερειακός διοικητής με έλεγχο μεγάλων εκτάσεων του καρτέλ κατά μήκος των ακτών του Ειρηνικού, θεωρούνταν πιθανός διάδοχος του Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστού ως «El Mencho», ο οποίος ηγείτο του καρτέλ και σκοτώθηκε σε επιχείρηση ασφαλείας τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μεξικανικού Ναυτικού, που ηγήθηκε της επιχείρησης, οι δυνάμεις ασφαλείας περικύκλωσαν ένα καταφύγιο στην περιοχή Ελ Μιραδόρ, περίπου 20 χιλιόμετρα βόρεια του τουριστικού θέρετρου Πουέρτο Βαγιάρτα, όπου ο Φλόρες προστατευόταν από περίπου 30 αγροτικά οχήματα και περισσότερους από 60 ένοπλους.

🚁⚠️ Tras la detención de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, la Secretaría de Marina desplegó sobrevuelos en Puerto Vallarta para prevenir reacciones del crimen organizado. El operativo busca mantener la calma y evitar violencia en la región. pic.twitter.com/MANLUkGHI6 — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) April 27, 2026

Οι συνοδοί του επιχείρησαν να διασκορπιστούν για να αποσπάσουν την προσοχή, ωστόσο ο Φλόρες εντοπίστηκε, ενώ προσπαθούσε να κρυφτεί σε αποστραγγιστικό χαντάκι. «Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με χειρουργική ακρίβεια, χωρίς να πέσει ούτε ένας πυροβολισμός», ανέφερε το Ναυτικό.

Audias Flores Silva alias “El Jardinero”, fue trasladado a la Ciudad de México bajo un fuerte dispositivo de seguridad, ora iniciar el procedimiento jurídico correspondiente, por cargos relacionados con narcotráfico.



Flores Silva fue aprehendido en Nayarit, contaba con una… pic.twitter.com/sZ5HMyc2Bl — Valeria Marcial (@ValeriaMarcial) April 28, 2026

Βίντεο που δημοσίευσε ο υπουργός Ασφάλειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν εναέρια πλάνα της σύλληψης, με ελικόπτερα να ίπτανται πάνω από την περιοχή. Η επιχείρηση ήταν αποτέλεσμα 19 μηνών παρακολούθησης και συμμετείχαν πάνω από 500 στρατιώτες, έξι ελικόπτερα και αρκετά αεροσκάφη.

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, πως μετά τη σύλληψη του El Jardinero, ξέσπασαν επεισόδια και ταραχές στη Ναγιαρίτ, με αποκλεισμούς δρόμων, βανδαλισμούς και ανταλλαγές πυροβολισμών, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

#Nayarit| así la reacción en #Tecuala de la delincuencia organizada, tras la detención del #Jardinero. incendios, bloqueos y enfrentamientos entre civiles y elementos de la policia esta tarde. pic.twitter.com/KRYZJcm2NT April 27, 2026

Οι ΗΠΑ συμμετείχαν στην επιχείρηση, τον είχαν επικηρύξει για 5 εκατομμύρια δολάρια

Σύμφωνα με αξιωματούχο ασφαλείας, χρησιμοποιήθηκαν και πληροφορίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης εναέριας επιτήρησης.

Así detuvieron a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”



Fue capturado en Nayarit



Cuenta con orden de aprehensión en México y EU ofrecía 5 mdd por él pic.twitter.com/dLiX4GDeGJ — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 27, 2026

Δεν έχει διευκρινιστεί αν ο Φλόρες θα δικαστεί στο Μεξικό, ωστόσο ο υπουργός Ασφάλειας ανέφερε ότι ζητείται η έκδοσή του στις ΗΠΑ, όπου οι αρχές έχουν προκηρύξει αμοιβή 5 εκατομμυρίων δολαρίων για τη σύλληψή του.

Αργότερα την ίδια ημέρα, οι μεξικανικές αρχές ανακοίνωσαν και τη σύλληψη του Σέσαρ Αλεχάντρο Ν., γνωστού ως «El Güero Conta», ο οποίος φέρεται να ήταν βασικός διακινητής και «πλυντήριο» χρημάτων του Φλόρες.

«Μεγαλύτερο πλήγμα και από τον El Mencho»

Ο Κάρλος Ολίβο, πρώην ανώτερο στέλεχος της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA) και ειδικός στα τεκταινόμενα του καρτέλ CJNG, χαρακτήρισε τον Φλόρες «σημαντική προσωπικότητα», εκτιμώντας ότι η σύλληψή του θα έχει «μεγαλύτερο αντίκτυπο στις επιχειρήσεις του καρτέλ ακόμη και από την εξόντωση του El Mencho».

Intento correr en el monte para escapar, un video muestra el momento en el que Audias Flores Silva, El Jardinero, líder del CJNG es sometido y detenido por Fuerzas Especiales en Nayarit (Informacion en el enlace) https://t.co/ei5LKi0GeF pic.twitter.com/WXxlD6rHoZ — Blog del Narco México (@blogdelnarcomex) April 27, 2026

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Φλόρες διαδραμάτιζε κεντρικό ρόλο στις δραστηριότητες του καρτέλ, ελέγχοντας δίκτυα εργαστηρίων ναρκωτικών, διαδρομές λαθρεμπορίου και δίκτυα διανομής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Μεξικό έχει εντείνει σημαντικά τις επιχειρήσεις ασφαλείας, υπό την πίεση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει απειλήσει επανειλημμένα με μονομερείς στρατιωτικές ενέργειες εάν κρίνει ότι η μεξικανική κυβέρνηση δεν καταπολεμά επαρκώς τα καρτέλ.

Παράλληλα, η αμερικανική κυβέρνηση έχει συνδέσει εμπορικές πιέσεις και απειλές επιβολής δασμών με την ανάγκη περιορισμού της διακίνησης φαιντανύλης και της παράτυπης μετανάστευσης, την ώρα που ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς επανεξετάζουν τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου τους.

Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση φαιντανύλης, λέει ο πρέσβης των ΗΠΑ

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Μεξικό, Ρόναλντ Τζόνσον, χαρακτήρισε τη σύλληψη «σημαντικό βήμα στον αγώνα κατά όσων κερδίζουν από τη φαιντανύλη και τροφοδοτούν τη βία».

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών είχε χαρακτηρίσει τον Φλόρες ήδη από το 2021 ως «σημαντικό ξένο διακινητή ναρκωτικών», ενώ είχε κατηγορηθεί από αμερικανικό σώμα ενόρκων για συνωμοσία διακίνησης κοκαΐνης και ηρωίνης.

Η σύλληψη αποτελεί ακόμη ένα πλήγμα για τα μεξικανικά καρτέλ μετά την εξόντωση του El Mencho — μια επιχείρηση που είχε ιδιαίτερη σημασία για τον πρώην επικεφαλής της Αστυνομίας στην Πόλη του Μεξικού, Γκαρσία Χάρφουχ, ο οποίος τον κατηγορούσε για απόπειρα δολοφονίας εναντίον του το 2020, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο σωματοφύλακές του.

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο που η ασφάλεια στο Μεξικό βρίσκεται υπό αυξημένη διεθνή επιτήρηση, καθώς η χώρα ετοιμάζεται να συνδιοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου μαζί με τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

