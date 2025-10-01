Με σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις έρχεται σήμερα, 1η Οκτωβρίου, η 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχουν κηρύξει ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΕΚΑ και ΠΑΜΕ, αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Κεντρικό σύνθημα των κινητοποιήσεων είναι «Όχι στο 13ωρο. Ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα. Είναι η ζωή μας».

Ωράρια στα μέσα μεταφοράς

Λεωφορεία και τρόλεϊ : Δρομολόγια από 09:00 έως 21:00, λόγω στάσεων εργασίας στην αρχή και στο τέλος της βάρδιας. Οι γραμμές που έχουν παραχωρηθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής κινούνται κανονικά.

Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ : Λειτουργία από 09:00 έως 17:00 για τη διευκόλυνση της μετακίνησης προς τα συλλαλητήρια. Με εντολή της ΕΛΑΣ οι σταθμοί Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο θα παραμείνουν κλειστοί κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων.

Σιδηρόδρομος και Προαστιακός : Ακυρώσεις δρομολογίων λόγω συμμετοχής των εργαζομένων στην απεργία.

Πλοία : Δεμένα στα λιμάνια όλο το 24ωρο, καθώς η ΠΝΟ έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία για όλες τις κατηγορίες πλοίων.

Ταξί: Χειρόφρενο, μετά από απόφαση του ΣΑΤΑ.

Κανονικά θα πραγματοποιηθούν οι πτήσεις, καθώς η απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας κρίθηκε παράνομη.

Αιτήματα και διεκδικήσεις

Οι εργαζόμενοι στα ΜΜΜ ζητούν ασφαλείς και αξιόπιστες συγκοινωνίες, άμεση δυνατότητα υπογραφής Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και ουσιαστικά μέτρα για την ακρίβεια. Η ΠΝΟ καταγγέλλει ότι το 13ωρο καταργεί το τρίπτυχο «8 ώρες εργασία, 8 ώρες ξεκούραση, 8 ώρες αναψυχή», ενώ οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, μέσω της ΠΟΕΔΗΝ, προειδοποιούν ότι το σύστημα υγείας λειτουργεί στα όρια αντοχής λόγω ελλείψεων προσωπικού.

Η ΓΣΕΕ τονίζει ότι η κυβέρνηση αγνοεί τον κοινωνικό διάλογο και αποδυναμώνει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, ενώ η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις στις αποδοχές, κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου και καθιέρωση 35ωρου – πενθημέρου.

Στην απεργία συμμετέχουν επίσης οι εκπαιδευτικοί, με την ΟΛΜΕ να καταγγέλλει ελλείψεις στα σχολεία και υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης. Στο δρόμο κατεβαίνουν και οι εμποροϋπάλληλοι, ζητώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου.

Συγκεντρώσεις στην Αθήνα

Πλατεία Κλαυθμώνος : Συγκέντρωση ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και ΕΚΑ στις 11:00.

Προπύλαια: Συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στις 10:30.

Το κέντρο της Αθήνας θα παραμείνει κλειστό τις πρωινές ώρες λόγω των κινητοποιήσεων.

