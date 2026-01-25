Σοκ προκαλεί υπόθεση οικογενειακής δολοφονίας στη Γλυφάδα, όπου άνδρας φέρεται να σκότωσε τον πατέρα του, με τις αστυνομικές αρχές να εντοπίζουν τη σορό στο πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου έξω από την κατοικία τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης, γεννημένος το 1980, διέμενε μαζί με τον πατέρα του στον πρώτο όροφο τριώροφης κατοικίας. Όταν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον νεκρό άνδρα μέσα στο πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου, το οποίο βρισκόταν έξω από την οικία.

Ο γιος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ σοκ προκαλεί το γεγονός ότι ο ίδιος άνδρας είχε σκοτώσει και τη μητέρα του στις 29 Μαρτίου 2014.

29 Μαρτίου 2014 είχε σφάξει τη μητέρα του στη Γλυφάδα

Ο γιος του άτυχου 80χρονου άνδρα στις 29 Μαρτίου 2014 είχε αφαιρέσει τη ζωή της μητέρας του με τον ίδιο τρόπο. Ο 34χρονος τότε άνδρας κατάφερε στην 59χρονη μητέρα του πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι και η άτυχη γυναίκα είχε εντοπιστεί νεκρή στην οικία όπου διέμενε με το γιο της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης πήγε στο αστυνομικό τμήμα της Γλυφάδας το βράδυ και δήλωσε στους αστυνομικούς ότι θέλει να παραδοθεί γιατί σκότωσε την μητέρα του μέσα στο μπάνιο του σπιτιού τους.

Οι αστυνομικοί βλέποντας την κατάσταση του 34χρονου άνδρα έλεγξαν τα λεγόμενα του, πήγαν στην διεύθυνση που βρισκόταν το σπίτι του και βρέθηκαν μπροστά στο πτώμα της 59χρονης γυναίκας μέσα σε μια λίμνη αίματος χτυπημένη από μαχαίρι μέσα στο μπάνιο του σπιτιού.

Οι αστυνομικοί τότε είχαν συλλάβει τον 34χρονο και ζήτησαν τη συνδρομή ψυχιατρικών αρχών. Αυτό που προκαλεί ερωτήματα είναι πώς ο άνδρας κυκλοφορούσε ελεύθερος και τι ακολούθησε όλα αυτά τα χρόνια μέχρι σήμερα που δολοφόνησε με τον ίδιο τρόπο και τον πατέρα του.

protothema.gr