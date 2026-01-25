Νέα στοιχεία για την υπόθεση του πατροκτόνου της Γλυφάδας, ο οποίος το 2014 είχε σκοτώσει και τη μητέρα του, αποκαλύπτουν πώς βρέθηκε εκτός φυλακής αλλά και εκτός ψυχιατρικής δομής νοσηλείας, παρά το βαρύ ιστορικό του, φέρνοντας στο φως κρίσιμες πτυχές της πορείας του μετά την καταδίκη του.

Σύμφωνα με το αποφυλακιστήριό του, ο 46χρονος, σήμερα, δράστης, είχε βγει από το Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού στις 3 Μαΐου του 2018, κάνοντας χρήση των διατάξεων του λεγόμενου νόμου Παρασκευόπουλου και της τελευταίας τροποποίησής του, που προέβλεπε τη δυνατότητα αποφυλάκισης κρατουμένων, οι οποίοι είχαν εκτίσει το ήμισυ της ποινής τους με ευεργετικό υπολογισμό.

Ο δράστης της σημερινής δολοφονίας κρατούνταν από τις 2 Απριλίου 2014, για την ανθρωποκτονία της μητέρας του, τότε, και είχε καταδικαστεί, με απόφαση του Α’ Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών, σε συνολική ποινή κάθειρξης 16 ετών για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία κατ’ εξακολούθηση και παράνομη οπλοχρησία. Η ποινή του είχε ως αφετηρία την ημερομηνία της προφυλάκισής του, στις 28 Μαρτίου 2014, με προβλεπόμενη λήξη στις 28 Μαρτίου 2030. Η καταδίκη είχε εκδοθεί κατόπιν έφεσης κατά απόφασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών.

Η αποφυλάκιση πραγματοποιήθηκε με διάταξη του εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, με αναστολή του υπολοίπου της ποινής, το οποίο ανερχόταν σε επτά έτη, εννέα μήνες και 24 ημέρες. Η απόφαση βασίστηκε στις διατάξεις του άρθρου 43, παράγραφοι 3, 4 και 7, του νόμου 4489/2017, δηλαδή στην τροποποιημένη μορφή του νόμου Παρασκευόπουλου, που επέτρεπε την αποδέσμευση κρατουμένων μετά την έκτιση του μισού της ποινής τους με ευεργετικό υπολογισμό.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο ευεργετικός υπολογισμός του χρόνου κράτησης και νοσηλείας του στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού, όπου κάθε ημέρα λογιζόταν ως δύο ημέρες εκτιόμενης ποινής. Για το χρονικό διάστημα από τις 2 Απριλίου 2014 έως και τις 3 Μαΐου 2018 υπολογίστηκε συνολικά χρόνος τεσσάρων ετών, πέντε μηνών και μίας ημέρας. Ο υπολογισμός εγκρίθηκε με απόφαση του εισαγγελέα επόπτη Φυλακών Κορυδαλλού, κατόπιν σχετικής πρότασης του Συμβουλίου Εργασίας του Ψυχιατρείου Κρατουμένων.

Παρά την αποφυλάκιση, ιατρική γνωμάτευση που συντάχθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας έκρινε ότι ο κρατούμενος δεν μπορούσε να επιστρέψει άμεσα στο κοινωνικό περιβάλλον, καθώς θεωρήθηκε επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τρίτους. Για τον λόγο αυτό, και σε εκτέλεση σχετικής παραγγελίας του εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά με ημερομηνία 2 Μαΐου 2018, οδηγήθηκε αυθημερόν στο Δημόσιο Ψυχιατρείο Αθηνών, στο Δρομοκαΐτειο Νοσοκομείο, για εισαγωγή και νοσηλεία.

Η αναστολή της ποινής του συνοδεύτηκε από περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η υποχρέωση μόνιμης διαμονής στη δηλωθείσα κατοικία του στη Γλυφάδα και η τακτική εμφάνισή του στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του την 1η και την 15η ημέρα κάθε μήνα. Οι όροι αυτοί μάλιστα είχαν τεθεί σε ισχύ έως την ολοκλήρωση του χρόνου δοκιμασίας, σε περίπου ένανη μήνα από τώρα, στις 27 Φεβρουαρίου 2026.

Μετά την περίοδο νοσηλείας του στο Δρομοκαΐτειο, αφέθηκε ελεύθερος, παραμένοντας υπό το καθεστώς των προβλεπόμενων περιοριστικών όρων…

