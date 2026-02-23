Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξακολουθεί να βρίσκεται ο Έβρος, με τις τοπικές αρχές να προειδοποιούν πως, σε περίπτωση που υποχωρήσουν κι άλλα αναχώματα, ενδέχεται να τεθούν σε κίνδυνο κατοικημένες περιοχές. Σύμφωνα με το thesspost, τα τελευταία 24ωρα περισσότερα από 100.000 στρέμματα έχουν πλημμυρίσει, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες, έργα και υποδομές, ενώ η στάθμη των υδάτων αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω.

Οι έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή το τελευταίο διάστημα αλλά και τα χιόνια στη Βουλγαρία ανέβασαν τη στάθμη του ποταμού Έβρου και των παραποτάμων Ερυθροποτάμου και Άρδα, ξεπερνώντας το επίπεδο ασφαλείας, ενώ οι πυρκαγιές των προηγούμενων ετών έχουν επιδεινώσει την κατάσταση του εδάφους. Τα βίντεο και οι φωτογραφίες είναι χαρακτηριστικά: πλημμυρισμένος κάμπος, δρόμοι «ποτάμια», δέντρα και κολόνες της ΔΕΗ μέσα σε… λίμνες, είναι μόνο μερικές από τις καταστροφές που έχει υποστεί η περιοχή, θυμίζοντας τις πλημμύρες του 2015.

Αγώνας να διασφαλιστούν οι κατοικημένες περιοχές

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας Δημήτρης Δαρούσης δηλώνει ότι τα σπασμένα αναχώματα σε Κορνοφωλιά, Μάνδρα και Αμόριο δυσχεραίνουν την κατάσταση, ενώ οι αρχές δίνουν μάχη για να διασφαλίσουν τους οικισμούς.

«Ο κάμπος τελείωσε, έχει δυόμισι με τρία μέτρα νερό. Εμείς προσπαθούμε να διασφαλίσουμε τους οικισμούς. Οι υποδομές τελείωσαν, οι δρόμοι καταστράφηκαν, τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα χωράφια, οι πομόνες που τραβούν το νερό, οι υποδομές του δήμου, οι αγροτικές οδοποιίες, τα αθλητικά συγκροτήματα, έχουν καταστραφεί. Δεν ξέρουμε εάν ο κόσμος θα μπορέσει φέτος να σπείρει, με τέτοιες ποσότητες νερού, ειδικά αυτή την εποχή. Τώρα που τελειώνει ο Φεβρουάριος και μπαίνει ο Μάρτιος, ο κόσμος θα άρχιζε να καλλιεργεί. Έχουμε και τις γραμμικές καλλιέργειες, αυτά πάνε, χάθηκαν. Και έρχεται κι άλλο νερό αυτή την ώρα, από τη Βουλγαρία», σημειώνει.

Χάθηκε η σπορά

Η εικόνα στον κάμπο είναι αποκαρδιωτική με χιλιάδες καλλιεργήσιμα στρέμματα να έχουν μετατραπεί σε λίμνες. Ο αγρότης από τον Έβρο Κώστας Καναβίδης υπογραμμίζει ότι «η σπορά έχει χαθεί». «Οι χειμερινές καλλιέργειες, τα στάρια και η μηδική έχουν καταστραφεί. Είναι ήδη εδώ και επτά ημέρες κάτω από το νερό, άρα ακόμη κι αν φύγει το νερό τις επόμενες πέντε μέρες, έχουν καταστραφεί. Δεν είχαμε ξανά καταστροφή τέτοιου μεγέθους, οι εκτάσεις δίπλα στον ποταμό είναι πλημμυρισμένες, σαν θάλασσα. Το όριο ασφαλείας του ποταμού είναι 5,80 και το βράδυ της Κυριακής ήταν πάνω από 6,20. Έχουν σπάσει αναχώματα, έχουν πλημμυρίσει εκτάσεις σε όλο το μήκος και πλάτος του Δέλτα του Έβρου στον κάμπο των χωριών Λουτρά, Μοναστηράκι και Δωρίσκος. Ελπίζουμε να μη γίνουν χειρότερα τα πράγματα γιατί αν σπάσουν κι άλλα αναχώματα, θα κινδυνεύσουν χωριά».

skai.gr