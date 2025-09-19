Η «βασίλισσα της ποπ» Μαντόνα επανενώνεται με τη Warner Music, τη δισκογραφική που στήριξε την καριέρα της από τα πρώτα της βήματα. Το 2026 σηματοδοτεί την επιστροφή της με ένα ολοκαίνουριο dance άλμπουμ, που υπόσχεται να ταράξει τη μουσική βιομηχανία.

Η Μαντόνα είχε υπογράψει το πρώτο της συμβόλαιο με τη Warner το 1982, προτού αποχωρήσει το 2007 για να συνεργαστεί με τη Live Nation. Μετά από κυκλοφορίες που δεν επανέλαβαν τη μεγάλη επιτυχία των προηγούμενων δεκαετιών, επιστρέφει τώρα στη Warner, έτοιμη για ακόμη μία μουσική «επανάσταση».

«Είμαι χαρούμενη για αυτήν την επανασύνδεση»

Η παραγωγή του νέου άλμπουμ θα γίνει από τον DJ και παραγωγό Stuart Price, με τον οποίο η Μαντόνα συνεργάστηκε στο εμβληματικό “Confessions on a Dance Floor” (2005), που χάρισε παγκόσμιες επιτυχίες όπως τα «Hung Up» και «Sorry».

«Είμαι χαρούμενη για αυτήν την επανασύνδεση με τη Warner. Ανυπομονώ να δημιουργήσω νέα μουσική, να εκπλήξω και, ενδεχομένως, να προκαλέσω τις απαραίτητες συζητήσεις», δήλωσε η ίδια σε πρόσφατο δελτίο Τύπου.

Από την πλευρά της Warner, οι Τομ Κόρσον και Άαρον Μπέι-Σακ, συν-διευθύνοντες σύμβουλοι, υπογράμμισαν: «Η Μαντόνα δεν είναι μόνο μια καλλιτέχνιδα, είναι ένα πολιτισμικό φαινόμενο, μια δύναμη που επηρεάζει και μετασχηματίζει τη μουσική σκηνή. Είναι τιμή μας να την καλωσορίσουμε ξανά».

Με το νέο dance άλμπουμ της, η Μαντόνα αποδεικνύει ότι δεν έχει πει την τελευταία της λέξη. Οι θαυμαστές της περιμένουν με ανυπομονησία το επόμενο μεγάλο της βήμα, που υπόσχεται να επαναφέρει δυναμικά την ποπ μουσική στο προσκήνιο.

iefimerida.gr