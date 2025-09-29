Ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στα δικαστήρια της Ευελπίδων, προκειμένου να δικαστεί για το τροχαίο που προκάλεσε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Φιλοθέη. Σε βάρος του, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε ποινική δίωξη για μη συμμόρφωση οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 του ΚΟΚ – δηλαδή για εγκατάλειψη οχήματος – και τον παρέπεμψε να δικαστεί στο αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηθοποιός έχασε τον έλεγχο του αγροτικού τύπου οχήματος που οδηγούσε, χτύπησε τρία σταθμευμένα ΙΧ και στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Το όχημα – που μάλιστα δεν έφερε πίσω πινακίδα για άγνωστο λόγο – εντοπίστηκε από αστυνομικούς, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι ήταν μισθωμένο από εταιρεία leasing. Μετά από επικοινωνία με την εταιρεία διαπιστώθηκε ότι το είχε νοικιάσει ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος το βράδυ του Σαββάτου διασκέδαζε σε κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση.

Αρχικά οι αστυνομικοί μετέβησαν στην κατοικία του και χτυπούσαν επίμονα το κουδούνι, όμως δεν λάμβαναν καμία απάντηση. Αφού απομάκρυναν το όχημα, δύο γυναίκες που βρίσκονταν στο σπίτι άνοιξαν την πόρτα και συστήθηκαν ως κόρες του ηθοποιού – κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς ο Μπισμπίκης έχει μόνο έναν γιο.

Τελικά, λίγη ώρα αργότερα, ο ίδιος τηλεφώνησε στην αστυνομία δηλώνοντας ότι θα μεταβεί στο τμήμα για να απολογηθεί, πράγμα που έκανε λίγο αργότερα.

Με χειροπέδες ο Μπισμπίκης στην Ευελπίδων

Στην Ευελπίδων, προκειμένου να δικαστεί στο Αυτόφωρο για το ατύχημα που προκάλεσε στη Φιλοθέη, έφτασε ο Βασίλης Μπισμπίκης λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου. Ο ηθοποιός κρατήθηκε στο Α’ Τμήμα Τροχαίας ΒΑ Αττικής στην Κηφισιά και το πρωί οδηγήθηκε στην Ευελπίδων με χειροπέδες.

Οι Αρχές έχουν δεσμεύσει το θηριώδες αγροτικό όχημα με το οποίο πήρε σβάρνα τα αυτοκίνητα στην οδό Δοϊράνης.

Το αυτοκίνητο του Βασίλη Μπισμπίκη

Οι ποινές με τις οποίες απειλείται ο Βασίλης Μπισμπίκης, με βάση το νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για Εγκατάλειψη Τόπου Τροχαίου Ατυχήματος με Υλικές Ζημιές, είναι χρηματικό πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης αλλά και ποινική δίωξη με το άρθρο 290Α ΠΚ για Επικίνδυνη Οδήγηση.

Τα βίντεο από το γλέντι

Παράλληλα, οι Αστυνομικοί της Τροχαίας συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 48χρονος «καρφώθηκε» στα τρία ΙΧ και πως έχασε τον έλεγχο του αγροτικού.



Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν είναι ο ηθοποιός να οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, σε ποσότητα μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο, καθώς, όπως ο ίδιος υποστήριξε στην κατάθεσή του νωρίτερα βρισκόταν σε ένα κρητικό γλέντι στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.



Το protothema.gr παρουσιάζει δύο βίντεο από τις ώρες που προηγήθηκαν του ατυχήματος στην Φιλοθέη με τον Βασίλη Μπισμπίκη να διασκεδάζει με την παρέα του σε γλέντι που διοργάνωνε ο τοπικός σύλλογος Κρητών το βράδυ της Παρασκευής.



Ο 48χρονος φαίνεται αρχικά να κάθεται στα πρώτα τραπέζια και να συνομιλεί με φίλους του ενώ στη συνέχεια ανέβηκε προς τη σκηνή και σε εύθυμη διάθεση τραγούδησε και χόρεψε υπό τη μουσική γνωστού, κρητικού λυράρη.

Δείτε φωτογραφίες από τον τόπο του ατυχήματος:

protothema.gr