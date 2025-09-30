Στις 8 Οκτωβρίου αναμένεται να δικαστεί ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη και την εγκατάλειψη των οχημάτων στα οποία προκάλεσε ζημιές.

Μετά την αναβολή της δίκης του, ο ηθοποιός έκανε τις πρώτες του δηλώσεις εμφανιζόμενος αμετανόητος και με διάθεση ειρωνείας προς τους δημοσιογράφους. «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν», ανέφερε, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει: «Να ασχοληθείτε με τον ίδιο ζήλο με τον πολιτισμό και το θέατρο».

Την ίδια ώρα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ξεκαθάρισε ότι από τον Μπισμπίκη δεν έγινε καμία κλήση στο 100. «Είναι κάτι που αναζητήσαμε κατά τη διάρκεια της προανάκρισης και δεν βρέθηκε καμία κλήση στην Άμεση Δράση», είπε στον ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με τον υποδιοικητή της Τροχαίας Αττικής, Δημήτρη Παπαγεωργίου, το διοικητικό πρόστιμο που προβλέπεται για την πράξη του ηθοποιού ανέρχεται σε 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος, καθώς πρόκειται για πλημμεληματική παράβαση που οδηγείται στο αυτόφωρο. Ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, συμπλήρωσε ότι «αν είχε βρεθεί να έχει καταναλώσει αλκοόλ μέχρι 0,60ml στο αίμα, η ποινή θα ήταν μέχρι 6 μήνες φυλάκιση, ενώ για μεγαλύτερη συγκέντρωση αλκοόλ μέχρι 5 χρόνια φυλακή».

Παράλληλα, νέο βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει το όχημα του Μπισμπίκη λίγα δευτερόλεπτα μετά τη σύγκρουση με σταθμευμένα ΙΧ στη Φιλοθέη. Στα πλάνα, το αυτοκίνητο κινείται με χαμηλή ταχύτητα λίγο πριν ο ηθοποιός το εγκαταλείψει.

Οι δηλώσεις Μπισμπίκη μετά την αναβολή της δίκης του

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήγα πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα» δήλωσε ο Βασίλης Μπισμπίκης το απόγευμα της Δευτέρας αφού αφέθηκε ελεύθερος ενόψει της δίκης του στις 8 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια, την ώρα που έμπαινε σε αυτοκίνητο για να φύγει, εκνευρισμένος και ειρωνικός υπέδειξε στους δημοσιογράφους «με τον ίδιο ζήλο να ασχοληθούν με τον πολιτισμό και το θέατρο».

Άλλωστε και εκείνος, ώρες μετά το ατύχημα και ενώ κανείς από τους παθόντες δεν ήξερε ποιος είχε προκαλέσει τις ζημιές, για τη θεατρική παράσταση στην οποία σημειώνει επιτυχία μιλούσε, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, όπου εμφανίστηκε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του:

Δείτε τον κ. Μπισμπίκη να αποχωρεί εκνευρισμένος από την Ευελπίδων:

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του ηθοποιού, Μίλτος Ζησίδης, δήλωσε: «Ο δικαστής άκουσε όσα είχαμε να πούμε και έκρινε ότι πρέπει να προσέλθουν μάρτυρες. Όσα σας ανέφερε ο κ. Μπισμπίκης επιβεβαιώνονται με μάρτυρες και έγγραφα τα οποία θα προσκομίσουμε κατά τη δικάσιμο. Η υπόθεση δεν έχει καμία σχέση με αυτή που φαίνεται στα μέσα ενημέρωσης. Νομίζω, όλοι ξέρουν τι άνθρωπος είναι ο Βασίλης».

Και πρόσθεσε: «Λίγες ώρες μετά το ατύχημα ο ίδιος ο Βασίλης μίλησε με την ασφαλιστική του και έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία αποζημίωσης και αποκατάστασης των ζημιωθέντων».

Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του κ. Ζησίδη:

Οι ισχυρισμοί του ηθοποιού, για τους οποίους ο δικηγόρος του είπε ότι υπάρχουν αποδείξεις, προκαλούν έκπληξη με δεδομένο ότι οι κάτοικοι στη γειτονιά της Φιλοθέης όπου συνέβησαν όλα, είπαν το βράδυ της Κυριακής ότι από την αστυνομία ενημερώθηκαν ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου που είχε προκαλέσει τις εκτεταμένες ζημιές στα δικά τους είχε εντοπιστεί. Για τον λόγο αυτό, το βράδυ της Κυριακής κλήθηκαν και κατέθεσαν στο τμήμα τροχαίας της Κηφισιάς. Αν είχαν ειδοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο για την ανάληψη της ευθύνης από τον υπαίτιο οδηγό, δεν θα ενημερώνονταν από την αστυνομία, αλλά θα γνώριζαν ήδη τι είχε συμβεί και με ευθύνη τίνος.

Η αστυνομία, μετά την καταγγελία για τα σμπαραλιασμένα αυτοκίνητα προχώρησε σε έρευνα προκειμένου να εντοπιστεί ο υπαίτιος οδηγός και αυτό έγινε με τη βοήθεια μαρτυριών και βιντεοληπτικού υλικού, που οδήγησε στο αυτοκίνητο του Μπισμπίκη που το είχε αφήσει σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το σημείο του ατυχήματος. Η ταυτοποίηση του οχήματος που οδήγησε στον κ. Μπισμπίκη έγινε το απόγευμα της Κυριακής και τότε η αστυνομία άρχισε να τον αναζητά και εκείνος ανταποκρίθηκε πιθανότατα χωρίς να έχει συνειδητοποιήσει ότι επειδή δεν είχε εκπνεύσει το αυτόφωρο η διαδικασία θα ήταν αυτή που ακολουθήθηκε: Σύλληψη, κράτηση, εισαγγελέας, αυτόφωρο.

