Η σκοτεινή υπόθεση γύρω του Τζέφρι Έπσταϊν έχει προκαλέσει αναπότρεπτο πλήγμα σε ανθρώπους της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ελίτ που συνδέθηκαν μαζί του.

Από τιτάνες της βιομηχανίας μέχρι παραγωγούς του Χόλιγουντ και πρώην προέδρους, τα νέα στοιχεία για τον καταδικασμένο εγκληματία έφεραν στο φως φερόμενες σχέσεις που μέχρι πρότινος αντιμετωπίζονταν ως «κοινωνικές γνωριμίες». Οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους ή απλώς αναφερόμενους στα έγγραφα αρνούνται οποιαδήποτε γνώση των εγκληματικών πράξεων του Έπσταϊν.

Ωστόσο, σε μια εποχή που η δημόσια εικόνα είναι το παν, η απλή σύνδεση αποδεικνύεται συχνά αρκετή για να προκαλέσει πολιτικό και κοινωνικό σεισμό, ειδικά για κάποιους από τους ισχυρότερους ανθρώπους των ΗΠΑ και όχι μόνο.

Η Daily Mail σε δημοσίευμά της καταγράφει κάποιες από τις προσωπικότητες που υπέστησαν το ηχηρότερο πλήγμα λόγω της οποιασδήποτε σχέσης τους με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία.

Κρίση στον κόσμο της Victoria’s Secret

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Λες Γουέξνερ, ιδρυτής της L Brands και δημιουργός της Victoria’s Secret, υπήρξε επί δεκαετίες μία από τις πιο επιδραστικές φιγούρες του αμερικανικού επιχειρηματικού κόσμου. Μαζί με τη σύζυγό του, Άμπιγκεϊλ Γουέξνερ, αποτελούσαν βασικούς πυλώνες της κοινωνίας του Κλίβελαντ, με έντονη φιλανθρωπική παρουσία.

Η σχέση του Γουέξνερ με τον Έπσταϊν ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980. Ο Έπσταϊν τον αποκαλούσε «πατρική φιγούρα» και «μέντορα», ενώ απέκτησε την πολυτελή έπαυλή του στο Μανχάταν έναντι συμβολικού τιμήματος. Νεότερα έγγραφα αποκάλυψαν ότι το όνομα του Γουέξνερ αναφέρθηκε σε εσωτερικό έγγραφο του FBI ως πιθανός συνωμότης, ισχυρισμός που η νομική του ομάδα απορρίπτει κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι ουδέποτε υπήρξε στόχος έρευνας.

Παρά τις διαψεύσεις, το κοινωνικό κόστος είναι εμφανές. Πηγές αναφέρουν ότι το ζευγάρι έχει σχεδόν εξαφανιστεί από τον δημόσιο βίο. Η σκιά του Έπσταϊν έχει επισκιάσει δεκαετίες επιχειρηματικής επιτυχίας και δωρεών εκατομμυρίων.

Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς

Η φιλάνθρωπος Μελίντα Φρεντς Γκέιτς μίλησε ανοιχτά για την «πιο οδυνηρή περίοδο» του γάμου της, μετά τη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονταν email του Έπσταϊν με σοκαριστικούς ισχυρισμούς για τον πρώην σύζυγό της και δισεκατομμυριούχο Μπιλ Γκέιτς.

Εκπρόσωπος του Γκέιτς χαρακτήρισε τις κατηγορίες «απολύτως παράλογες». Ωστόσο, η Μελίντα παραδέχθηκε σε δημόσια συνέντευξη ότι κάθε νέα αναφορά επαναφέρει δύσκολες μνήμες. Πολλά δημοσιεύματα έχουν επισημάνει ότι η σχέση του Μπιλ Γκέιτς με τον Έσπταϊν αποτέλεσε έναν από τους παράγοντες που επιβάρυναν τον γάμο τους, οδηγώντας τελικά στο διαζύγιο του 2021, μετά από 27 χρόνια κοινής ζωής.

Ο Γκέιτς έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι μετάνιωσε για τη γνωριμία του με τον εγκληματία, χαρακτηρίζοντάς την «σοβαρό λάθος κρίσης». Ωστόσο, για ένα ζευγάρι που είχε οικοδομήσει μια παγκόσμια εικόνα ηθικής ηγεσίας και φιλανθρωπίας, η σύνδεση αυτή προκάλεσε βαθιά ρήγματα.

Στο στόχαστρο και το Χόλιγουντ λόγω Έπσταϊν

Ο παραγωγός του Χόλιγουντ Μπάρι Τζόζεφσον, γνωστός για ταινίες όπως τα «Men in Black» και «Air Force One», βρέθηκε στο επίκεντρο μετά τη δημοσιοποίηση email που αντάλλαξε με τον Έπσταϊν. Σε αυτά περιλαμβάνονταν προσβλητικές εκφράσεις και αναφορές σε γυναίκες, καθώς και στοιχεία για οικονομικές συναλλαγές.

Η σύζυγός του, Μπρουκ Τζόζεφσον, ανακοίνωσε δημοσίως τον χωρισμό τους, δηλώνοντας ότι δεν γνώριζε τίποτα για τη σχέση του με τον Έπσταϊν κατά τη διάρκεια του γάμου τους. Ο ίδιος ο παραγωγός ζήτησε συγγνώμη, , υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν ταξίδεψε ποτέ στο ιδιωτικό αεροσκάφος ή στο νησί του Έπσταϊν.

Παρά τις εξηγήσεις, η ζημιά στην προσωπική και επαγγελματική του εικόνα είναι σημαντική.

🚨🇺🇸 BREAKING: Hollywood producer Barry Josephson emailed Epstein: "I've been thinking a lot about that question that you asked bill gates 'how do we get rid of poor people as a whole'" pic.twitter.com/g4gSkekM9n — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) February 5, 2026

Κέισι και Λόρα Βάσερμαν

Ο ισχυρός ατζέντης και επιχειρηματίας Κέισι Βάσερμαν επικεφαλής της Wasserman Media Group και του οργανισμού LA28 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, είδε καλλιτέχνες να εγκαταλείπουν το πρακτορείο του μετά τη δημοσιοποίηση παλαιών e-mail με την Γκισλέιν Μάξγουελ.

Chappell Roan announces she’s leaving Wasserman, the talent agency led by Casey Wasserman, after his flirtatious emails with Ghislaine Maxwell were unsealed as part of the Epstein files:



“I hold my teams to the highest standards and have a duty to protect them as well. No… pic.twitter.com/wJDH2NqNXv — Pop Base (@PopBase) February 10, 2026

Τα μηνύματα, με έντονο σεξουαλικό υπονοούμενο, είχαν σταλεί όταν η τότε σύζυγός του, Λόρα Βάσερμαν, ήταν έγκυος. Το ζευγάρι χώρισε το 2021, μετά από δύο δεκαετίες γάμου. Καλλιτέχνες και συγκροτήματα αποχώρησαν από την εταιρεία του, επικαλούμενοι ηθικούς λόγους.

Παρότι το διοικητικό συμβούλιο του LA28 εξέφρασε στήριξη, το ερώτημα για το κατά πόσο μπορεί να παραμείνει επικεφαλής ενός τόσο προβεβλημένου θεσμού παραμένει ανοιχτό.

Πλήγμα στην υψηλή κοινωνία της Νέας Υόρκης

Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Λέον Μπλακ πλήρωσε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στον Έπσταϊν για «χρηματοοικονομικές υπηρεσίες» και διατήρησε επαφή μαζί του μετά την καταδίκη του το 2008. Η σύζυγός του, Ντέμπρα Μπλακ, ήταν εξέχουσα φυσιογνωμία της υψηλής κοινωνίας της Νέας Υόρκης.

Μετά τις αποκαλύψεις, ο Μπλακ παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου του Moυσείου Σύγχρονης Τέχνης και από τη διοίκηση της επενδυτικής Apollo Global Management. Το ζευγάρι αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας, με πηγές να κάνουν λόγο για «καταστροφικό πλήγμα» στην κοινωνική τους υπόσταση.

🤮THIS IS DISGUSTING🤮



Epstein’s Ex Eva Dubin, 2010: “Come Visit Next Week, My 15 Year-Old Daughter Is Having 5 Friends Over”



Eva Dubin, Epstein’s girlfriend from 1981 to 1990, now married to a hedge-fund billionaire, emailed him with a casual invite.



Her exact hook:



“Come… pic.twitter.com/zJMRGojdTv — The Epstein Files (@TheEpsteinFiles) February 4, 2026

Ο διαχειριστής hedge fund Γκλεν Ντούμπιν και η σύζυγός του, πρώην Μις Σουηδία και γιατρός Έβα Άντερσον, είχαν στενή σχέση με τον Έπσταϊν, σε σημείο που τον επέλεξαν ως νονό ενός από τα παιδιά τους.

Η Άντερσον είχε ιδρύσει το Dubin Breast Center στο Mount Sinai Hospital και αποτελούσε σύμβολο φιλανθρωπίας και αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού. Ωστόσο, οι αποκαλύψεις για τη φιλία τους με τον Έπσταϊν επηρέασαν δραματικά την κοινωνική τους εικόνα. Παλαιότεροι κύκλοι υποστηρικτών αποστασιοποιήθηκαν, ενώ το όνομά τους συνδέθηκε πλέον με ένα από τα πιο σκοτεινά σκάνδαλα.

Οι φωτογραφίες που ενοχλούν τον Κλίντον

Τέλος, όπως υπενθυμίζει και η Daily Mail, ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον και η σύζυγός του, πρώην υπουργός Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον, καλούνται να καταθέσουν ενώπιον επιτροπής. Κανένας από τους δύο δεν έχει κατηγορηθεί για αδίκημα και έχουν αρνηθεί ότι γνώριζαν για τις εγκληματικές πράξεις του Έπσταϊν.

Ωστόσο, φωτογραφίες και αρχεία πτήσεων που δείχνουν τον Κλίντον να ταξιδεύει με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Έπσταϊν και να βρίσκεται σε τζακούζι με τον Έπσταϊν και την Μάξγουελ έχουν προκαλέσει πολιτικό θόρυβο. Για ένα ζευγάρι που βρέθηκε επί δεκαετίες στο επίκεντρο της δημόσιας ζωής, ακόμη και η κοινωνική σύνδεση δημιουργεί ερωτήματα και προφανές πολιτικό κόστος.

Σήμερα, για πολλά από αυτά τα ισχυρά ζευγάρια, το τίμημα είναι κοινωνικό, πολιτικό και προσωπικό. Γάμοι διαλύθηκαν. Καριέρες κλονίστηκαν. Ιδρύματα και οργανισμοί αναγκάστηκαν να πάρουν αποστάσεις.

