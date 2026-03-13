Η Ελένη Μενεγάκη απαντά για τα δημοσιεύματα περί διαζυγίου με τον Μάκη Παντζόπουλο: «Απολύτως ψευδή και ανυπόστατα, το θέμα τελειώνει εδώ»

Τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες και ήθελαν την Ελένη Μενεγάκη να περνάει κρίση στον γάμο της, διέψευσε η παρουσιάστρια, χαρακτηρίζοντάς τα «ψευδή και ανυπόστατα».

Το πρωί της Παρασκευής 13 Μαρτίου, η Ελένη Μενεγάκη διέψευσε τις φήμες διαζυγίου με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, με τον οποίο είναι μαζί τα τελευταία 17 χρόνια.

Παράλληλα, ζήτησε μέσω του Instagram story που έκανε, σεβασμό στην ανήλικη κόρη τους και δήλωσε ότι εδώ και 30 χρόνια δεν απαντά σε αντίστοιχες φήμες, σημειώνοντας πως αν συνεχιστούν τα δημοσιεύματα, θα κινηθεί νομικά.

Όπως έγραψε αναλυτικά: «Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν σε ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και σε τηλεοπτικές εκπομπές αναφορές και “πληροφορίες” που αφορούν στην προσωπική μου ζωή. Οφείλω να δηλώσω ξεκάθαρα ότι πρόκειται για απολύτως ψευδή και ανυπόστατα δημοσιεύματα. Στα 30 χρόνια της επαγγελματικής μου πορείας δεν έχω επιλέξει ποτέ να απαντώ σε φήμες ούτε να εκθέτω την προσωπική μου ζωή στη δημόσια συζήτηση. Η στάση αυτή παραμένει η ίδια και σήμερα».



Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Με τον σύζυγό μου πορευόμαστε μαζί εδώ και 17 χρόνια, με σεβασμό στην οικογένειά μας και χωρίς ποτέ να έχουμε δώσει το παραμικρό δικαίωμα για τέτοιου είδους σενάρια. Η αναπαραγωγή ανυπόστατων ισχυρισμών που αφορούν την οικογένειά μου – και ιδιαίτερα όταν σε αυτή υπάρχει και ένα μικρό παιδί – ξεπερνά κάθε όριο. Η προσωπική μου ζωή δεν αποτελεί θέμα δημόσιου σχολιασμού. Το θέμα τελειώνει εδώ. Σε διαφορετική περίπτωση, επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου απέναντι σε όσους συνεχίσουν να διακινούν ή να αναπαράγουν ψευδή και συκοφαντικά δημοσιεύματα».

Δείτε την ανάρτησή της

Η Ελένη Μενεγάκη και ο Μάκης Παντζόπουλος παντρεύτηκαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στις 18 Φεβρουαρίου του 2015. Λίγο καιρό μετά τον γάμο τους, τον Μάρτιο του ίδιου έτους γεννήθηκε η κόρη τους, Μαρίνα Παντζοπούλου. Η παρουσιάστρια έχει ακόμη τρία παιδιά από τον πρώτο της γάμο με τον Γιάννη Λάτσιο.

