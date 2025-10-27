Με δόση χιούμορ, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, σχολίασε τη λειτουργία της Ντιέλλα, της AI Yπουργού, λέγοντας ότι είναι έγκυος σε 83 παιδιά.

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης Global Dialogue στο Βερολίνο, εξήγησε ότι τα «μωρά» της Ντιέλα θα γίνουν εικονικοί βοηθοί των 83 βουλευτών του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Ο ρόλος των εικονικών βοηθών

Σύμφωνα με τον Ράμα, κάθε ένα από τα 83 παιδιά θα λειτουργεί ως βοηθός για τα μέλη του κοινοβουλίου, συμμετέχοντας στις συνεδριάσεις, καταγράφοντας όσα συμβαίνουν και υποβάλλοντας προτάσεις. Οι βοηθοί αυτοί θα υποστηρίζουν τους βουλευτές στις καθημερινές τους υποχρεώσεις μέχρι το 2026, προσφέροντας ενημερώσεις σε περίπτωση απουσίας.

«Αν πάτε για καφέ και ξεχάσετε να επιστρέψετε, αυτό το παιδί θα σας πει τι ειπώθηκε και ποιον πρέπει να αντεπιτεθείτε», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

🇦🇱🤖 Update: Albanian PM Edi Rama announced that his AI minister Diella is "pregnant" and is expected to "give birth" to 83 AI "children."



Rama said the new AI agents will assist Socialist members of parliament in Albania’s legislature. https://t.co/jQaq7rvDMl pic.twitter.com/DPJJks82oS October 25, 2025

Η πορεία της Ντιέλα

Η ψηφιακή Ντιέλα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο ως εικονική βοηθός στην κυβερνητική πύλη e-Albania, βοηθώντας σε πάνω από ένα εκατομμύριο αιτήσεις για κρατικά έγγραφα. Ανέπτυξε από την Εθνική Υπηρεσία για την Κοινωνία της Πληροφορίας σε συνεργασία με τη Microsoft, η Ντιέλα λειτουργεί ως μεγάλο γλωσσικό μοντέλο.

Η νεότερη έκδοση, Ντιέλα 2.0, διαθέτει φωνή και κινούμενο avatar με παραδοσιακή αλβανική φορεσιά. Τον προηγούμενο μήνα, προήχθη σε υπουργική θέση για την επίβλεψη κρατικών συμβάσεων με ιδιωτικές εταιρείες, παρά το σύνταγμα που απαιτεί φυσικά πρόσωπα σε τέτοιες θέσεις.

Το όνομα Ντιέλα σημαίνει «ήλιος» στα αλβανικά.

Ο Ράμα τόνισε ότι η ψηφιακή υπουργός θα βοηθήσει στην εξάλειψη της διαφθοράς, κάνοντας τη διαδικασία των δημόσιων συμβάσεων πιο γρήγορη, αποτελεσματική και υπεύθυνη.

Η Ντιέλα μιλάει στο Κοινοβούλιο

Η Ντιέλα εμφανίστηκε σε βιντεομήνυμα στο κοινοβούλιο, απαντώντας στις αντιδράσεις για το ότι δεν είναι άνθρωπος:

«Ο πραγματικός κίνδυνος για τα συντάγματα δεν ήταν ποτέ οι μηχανές, αλλά οι απάνθρωπες αποφάσεις των εξουσιαστών».

Μερικοί βουλευτές χαιρέτησαν την ομιλία της, ενώ άλλοι από την αντιπολίτευση αντέδρασαν με οργή.

Ο πρώην υπουργός Τρίταν Σέχου χαρακτήρισε την ανακοίνωση «κακόγουστη» και υποστήριξε ότι έγινε «για να κρατήσει τον κόσμο ενθουσιασμένο».

in.gr