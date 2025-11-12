Μια διαμαντένια καρφίτσα του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, λάφυρο του πρωσικού στρατού από τη μάχη του Βατερλό, πωλήθηκε σήμερα σε δημοπρασία στη Γενεύη έναντι 3,79 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο οίκος Sotheby’s. Η τιμή ξεπέρασε κατά πολύ την αρχική εκτίμηση του οίκου, που κυμαινόταν μεταξύ 130.000 και 220.000 ευρώ.

Η καρφίτσα ήταν ένα από τα προσωπικά αντικείμενα που ο Ναπολέων εγκατέλειψε κατά τη διαφυγή του από την πεδιάδα του Βατερλό, στο σημερινό Βέλγιο, μετά τη συντριβή του από βρετανικά και πρωσικά στρατεύματα το 1815.

Στην καρφίτσα, διαμέτρου περίπου 45 χιλιοστών, δεσπόζει ένα μεγάλο οβάλ διαμάντι 13,04 καρατίων που είναι πλαισιωμένο από σχεδόν 100 μικρότερα διαμάντια διαφόρων σχημάτων και μεγεθών.

Το κόσμημα κατασκευάστηκε για τον Ναπολέοντα γύρω στο 1810, «πιθανώς για να κοσμεί το καπέλο του σε ειδικές περιστάσεις», εξηγεί ο οίκος δημοπρασιών.

Τρεις ημέρες μετά τη μάχη του Βατερλό, η διαμαντένια καρφίτσα του Ναπολέοντα προσφέρθηκε ως λάφυρο στον βασιλιά Φρειδερίκο Γουλιέλμο Γ΄ της Πρωσίας.

