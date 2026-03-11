Στη δημοσιότητα δόθηκε το τρέιλερ για το «Hannah Montana 20th Anniversary Special», με τη Μάιλι Σάιρους. Το ειδικό επεισόδιο θα προβληθεί στις 24 Μαρτίου, ακριβώς 20 χρόνια μετά την πρεμιέρα της σειράς στο Disney Channel.

Στο αφιέρωμα, οι θαυμαστές θα δουν υλικό που δεν έχει προβληθεί ποτέ και την αναβίωση του σκηνικού της σειράς, ενώ θα επανέλθουν χαρακτηριστικές στιγμές, αλλά και ορισμένες «γνωστές νότες που επιστρέφουν στο προσκήνιο», όπως ανακοίνωσε η Disney. Το επεισόδιο θα γυριστεί μπροστά σε ζωντανό κοινό στο στούντιο και θα περιλαμβάνει συνέντευξη της Σάιρους, την οποία θα συντονίζει η παρουσιάστρια του «Call Her Daddy», Άλεξ Κούπερ.

Η σειρά «Hannah Montana» έκανε πρεμιέρα το 2006 και προβλήθηκε για τέσσερις σεζόν έως το 2011, αποσπώντας τέσσερις υποψηφιότητες για Emmy στην κατηγορία καλύτερου παιδικού προγράμματος. Η ιστορία ακολουθούσε τη Μάιλι Στιούαρτ, μια έφηβη που ζει στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια και παράλληλα διατηρεί μυστική διπλή ζωή ως διάσημη ποπ τραγουδίστρια με το όνομα Hannah Montana.

Δείτε το τρέιλερ

Η σειρά γνώρισε τεράστια επιτυχία στο παιδικό και εφηβικό κοινό, ενώ οδήγησε και στην παραγωγή της ταινίας «Hannah Montana: The Movie», η οποία κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους τον Απρίλιο του 2009, κατά τη διάρκεια της τρίτης σεζόν.

Εκτός από τη Σάιρους, η Έμιλι Όσμεντ υποδυόταν τη Λίλι Τράσκοτ, την καλύτερη φίλη της κεντρικής ηρωίδας. Ο Μίτσελ Μούσο έπαιζε τον Όλιβερ Όκεν, έναν ακόμη στενό φίλο της. Ο πραγματικός πατέρας της Σάιρους, Μπίλι Ρέι Σάιρους, υποδυόταν τον πατέρα της Hannah, Ρόμπι, ενώ ο Τζέισον Έρλς έπαιζε τον αδελφό της, Τζάκσον. Ο Μοϊσές Άριας εμφανιζόταν ως Ρίκο Σουάβε, ο μάνατζερ του τοπικού καταστήματος Rico’s Surf Shop.

Κατά τη διάρκεια προβολής της σειράς εμφανίστηκαν επίσης αρκετοί γνωστοί καλεσμένοι, μεταξύ των οποίων η Ντόλι Πάρτον, η Σελένα Γκόμεζ, οι Jonas Brothers, ο Ντουέιν «The Rock» Τζόνσον, ο Λάρι Ντέιβιντ, η Άσλεϊ Τίσντεϊλ, ο Κόρμπιν Μπλου, η Κέλι Ρίπα και η Λίζα Ρίνα.

