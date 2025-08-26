Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα προχωρά ο εταιρικός μετασχηματισμός του ομίλου Aktor, που προβλέπει τη δημιουργία ανεξάρτητων θυγατρικών σε πέντε στρατηγικούς τομείς: κατασκευές, έργα παραχώρησης και ΣΔΙΤ, ακίνητα, ενέργεια και διαχείριση εγκαταστάσεων.

Χθες δημοσιεύτηκαν οι εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου για την απόσχιση του τομέα των κατασκευών και των έργων παραχώρησης/ΣΔΙΤ, με εισφορά στις νέες εταιρείες Aktor Κατασκευές και Aktor Συμμετοχών. Η αποτίμηση του κλάδου των κατασκευών διαμορφώθηκε σε 67,1 εκατ. ευρώ, ενώ των παραχωρήσεων σε 25,45 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση του ομίλου εκτιμά ότι οι αποσχίσεις θα προσφέρουν οργανωτικό διαχωρισμό και απλοποίηση δομής, καθιστώντας την Εισφέρουσα Εταιρεία κυρίως εταιρεία συμμετοχών, με παροχή διοικητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών. Κάθε νέα θυγατρική θα δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τομέα της, επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμακας, βέλτιστη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, είχε δηλώσει ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Σε δεύτερη φάση, εξετάζεται η πιθανή είσοδος θυγατρικών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ανάλογα με το επενδυτικό ενδιαφέρον και τις συνθήκες αγοράς.

Η νέα δομή θα επιτρέψει το «ξεκλείδωμα» υπεραξιών ανά κλάδο. Για παράδειγμα, ένας θεσμικός επενδυτής που ενδιαφέρεται για τον τομέα των ΑΠΕ θα μπορεί να επενδύσει απευθείας στη συγκεκριμένη θυγατρική.

Για το 2025, η διοίκηση του ομίλου προβλέπει κύκλο εργασιών 1,48 δισ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη 200 εκατ. ευρώ. Σύντομα αναμένεται η ολοκλήρωση δύο σημαντικών συμφωνιών: η εξαγορά χαρτοφυλακίου ακινήτων της Prodea Investments αξίας 580 εκατ. ευρώ και η απόκτηση της Άκτωρ Παραχωρήσεις από τον όμιλο Ελλάκτωρ.

Capital.gr