Ο “δείκτης του κραγιόν”, εκείνη η παλιά θεωρία που θέλει τις μικρές πολυτέλειες να ανθίζουν σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας, επιβεβαιώνεται για ακόμα μία χρονιά στην ελληνική αγορά.

Ο κλάδος καλλυντικών στην Ελλάδα έκλεισε το 2024 με τζίρο 1,39 δισ. ευρώ (+12%), καταγράφοντας την υψηλότερη ετήσια ανάπτυξη στο λιανεμπόριο εκτός τροφίμων, καυσίμων και οχημάτων, ενώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025 συνέχισε την ανοδική πορεία με 629,1 εκατ. ευρώ (+8%).

Μόνο οι πέντε κορυφαίες εταιρείες του κλάδου – Hondos Center, Sephora Greece, Galerie de Beauté, Kiko Milano και Dust+Cream – σημείωσαν συνολικό τζίρο άνω των 483 εκατ. ευρώ το 2024, αντιπροσωπεύοντας το 35% της συνολικής αγοράς καλλυντικών στην Ελλάδα και όπως εκτιμούν το 2025 θα κλείσει ακόμη υψηλότερα.

Η σύγκριση με άλλους κλάδους των λιανικών πωλήσεων καθιστά σαφή τη δυναμική των καλλυντικών, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη προτίμηση των καταναλωτών σε μικρές πολυτέλειες και προϊόντα προσωπικής φροντίδας. Είναι ενδεικτικό ότι η ένδυση, με τζίρο 3,65 δισ. ευρώ, αυξήθηκε μόλις 2,5%, ενώ ο αθλητικός εξοπλισμός κατέγραψε ανάπτυξη 6,7% (846 εκατ. ευρώ). Η υπόδηση, αντίθετα, σημείωσε πτώση,

Ο τουρισμός και η νεότερη γενιά καταναλωτών – οι Zalphas – λειτουργούν ως βασικοί μοχλοί ανάπτυξης. Η Gen Z δαπανά κατά μέσο όρο 374 δολάρια ετησίως για προϊόντα ομορφιάς, με τις παγκόσμιες δαπάνες να φτάνουν τα 4,9 δισ. δολάρια (+41% σε σχέση με το 2023). Το 35% της online αγοράς καλλυντικών ανήκει σε αυτή τη γενιά, ενώ η Bain & Company προβλέπει ότι οι Zalphas θα αυξάνουν τις δαπάνες τους τρεις φορές ταχύτερα από άλλες γενιές έως το 2030, αποκτώντας περίπου το ένα τρίτο της αγοράς πολυτελών προϊόντων.

Hondos Center: Η οικογενειακή αυτοκρατορία των 311 εκατ. ευρώ

Στο επίκεντρο της αγοράς η αλυσίδα Hondos Center, που διατηρεί τη θέση του ηγέτη με 74 καταστήματα και 2.100 εργαζόμενους, σημειώνοντας μέσω οκτώ διαφορετικών εταιρειών αθροιστικό τζίρο 310,9 εκατ. ευρώ (+5,7%) το 2024 και κέρδη προ φόρων 14,56 εκατ. ευρώ.

Η ΑΤΗΝΗ Χόντος ΑΕΕ Πολυκατάστημα, που ελέγχεται από τον Νίκο Χόντο και λειτουργεί τα δύο πολυκαταστήματα στην Ομόνοια και στη Γλυφάδα, σημείωσε τζίρο 61,04 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 6,5%, με κέρδη προ φόρων 3,36 εκατ. ευρώ (+15,7%).

Η Hondos Center ΑΕΕ Πολυκαταστήματα, που διαχειρίζεται τα καταστήματα franchise στην Αθήνα και τα Hondos Center Πάτρας, Ρόδου, Ηρακλείου, Κορίνθου, Λεωφόρου Κηφισίας, Σπάτων, Μυκόνου και το e-shop, κατέγραψε τζίρο 59,42 εκατ. ευρώ (+11,6%) και κέρδη προ φόρων 2,91 εκατ. ευρώ (+7,4%).

Η Answer ΑΕΕ Καλλυντικών, υπό τη διοίκηση του Αργύρη Χόντου, που λειτουργεί τα πολυκαταστήματα στην Ερμού, το Μαρούσι, το Παγκράτι και την Κηφισιά, παρουσίασε τζίρο 40,58 εκατ. ευρώ (+2%) και εκτόξευση των κερδών προ φόρων σε 1,71 εκατ. ευρώ (+88,9%).

Η Αφοί Σ. Χόντου Καλλυντικά ΑΒΕΕ, που διαχειρίζεται η οικογένεια του αείμνηστου Γιάννη Χόντου και ελέγχει τα πολυκαταστήματα επί της Ομήρου, στο Περιστέρι, τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Ερυθραία και το Αιγάλεω, κατέγραψε τζίρο 33,99 εκατ. ευρώ (+4,4%) και κέρδη προ φόρων 1,39 εκατ. ευρώ, ενώ η Makaldi ΑΕΕ Ειδών Πολυκαταστήματος, υπό τον Κώστα Χόντο, που διαχειρίζεται τα δύο καταστήματα στον Πειραιά και τα καταστήματα σε Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρι και Χαλκίδα, εμφάνισε τζίρο 33,28 εκατ. ευρώ (+2,5%) και κέρδη προ φόρων 2,49 εκατ. ευρώ.

Η STEP ΑΕΕ Καλλυντικών, που λειτουργεί τα πολυκαταστήματα επί της Εγνατίας, της Βενιζέλου και της Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, καθώς και τα καταστήματα σε Βόλο και Λάρισα, παρουσίασε τζίρο 31,90 εκατ. ευρώ (+5,9%) και κέρδη προ φόρων 1,94 εκατ. ευρώ.

Τέλος η Θερμαϊκός Είδη Πολυκαταστήματος ΑΕΒΕ, που λειτουργεί το πολυκατάστημα της Απολλώνιας Πολιτείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, σημείωσε τζίρο 30,26 εκατ. ευρώ (+4%), αλλά με πτώση κερδών προ φόρων σε 0,29 εκατ. ευρώ (-43,5%), ενώ η Χόντος Πολυκατάστημα ΑΒΕΕ, που ελέγχει τα πολυκαταστήματα στο Κολωνάκι και την Καλλιθέα, κατέγραψε τζίρο 20,42 εκατ. ευρώ (+3,9%) με εντυπωσιακή ανάκαμψη κερδών προ φόρων σε 0,47 εκατ. ευρώ (+439%).

Η στρατηγική σταθερότητας συνοδεύεται από γενναιόδωρη μερισματική πολιτική (6,46 εκατ. ευρώ το 2024), ενώ η γεωγραφική κάλυψη – 20 καταστήματα στην Αθήνα, 16 στα νησιά και 35 στην υπόλοιπη Ελλάδα – εξασφαλίζει διασπορά κινδύνου και συνεχή πρόσβαση σε τουριστικές αγορές.

Sephora Greece: Εκρηκτική ανάπτυξη 23,2%

Η Sephora Greece κινείται σε διαφορετική τροχιά, με εκρηκτική ανάπτυξη 23,2% και τζίρο 98,7 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων εκτοξεύτηκαν κατά 64,3% στα 13,93 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 10,92 εκατ. ευρώ.

Το μικτό περιθώριο παραμένει υψηλό (46,9%), γεγονός που αποτυπώνει την ισχυρή premium στρατηγική και την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση κόστους και προϊόντος. Το πρώτο εξάμηνο του 2025 η εταιρεία συνεχίζει με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης (+18,3%), επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δυναμική.

Galerie de Beauté: Σχεδόν double στα κέρδη

Η Galerie de Beauté, με κύκλο εργασιών 36,05 εκατ. (+9,6%) και διπλασιασμό των κερδών προ φόρων σε 1,77 εκατ. ευρώ, εφαρμόζει στρατηγική βελτίωσης αποδοτικότητας.

Η αύξηση των γενικών εξόδων κατά 10,28% στα 9,91 εκατ. ευρώ συνδέεται με την ενίσχυση της παρουσίας σε premium σημεία και την αναβάθμιση του δικτύου καταστημάτων.

Kiko Milano: Εντυπωσιακή επέκταση με 36 σημεία πώλησης

Η Kiko Milano, που ελέγχεται από την οικογένεια Φάις και είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της ιταλικής Kiko S.p.A. για Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία και Βουλγαρία, αναδεικνύεται σε παράδειγμα ταχείας επέκτασης.

Το 2024 ο τζίρος της εταιρείας ανήλθε στα 20,08 εκατ. ευρώ (+36%) και προχώρησε στο άνοιγμα 13 νέων σημείων σε όλη την Ελλάδα. Παρά τη σημαντική αύξηση του τζίρου τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν σε 1,55 εκατ. ευρώ λόγω υψηλών επενδυτικών δαπανών. Το υψηλό μικτό περιθώριο 64,1% διασφαλίζει περιθώρια ανάκαμψης μόλις ωριμάσει το δίκτυο.

Dust+Cream: Καθετοποιημένο μοντέλο με 81 καταστήματα

Η Dust+Cream ακολουθεί καθετοποιημένο μοντέλο, με τζίρο 17,67 εκατ. ευρώ (+7,1%) και μικτά κέρδη 11,16 εκατ. ευρώ (+12,3%).

Η παραγωγή ιδιόκτητων προϊόντων και η επένδυση 481 χιλ. ευρώ σε R&D προσδίδουν στρατηγικό πλεονέκτημα, ενώ το δίκτυο των 81 καταστημάτων στην Ελλάδα (28 εταιρικά και τα υπόλοιπα franchise) και 5 στην Κύπρο παρέχει κρίσιμη κλίμακα και γεωγραφική διασπορά.

