Η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε συμφωνία για την εξαγορά του 75% της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) έναντι 2,6 δισ. δολαρίων, αποτιμώντας το 100% της εταιρείας στα 3,4 δισ. δολάρια. Η συμφωνία ενισχύει σημαντικά την παρουσία του Ομίλου στην αφρικανική αγορά και δημιουργεί προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη σε ταχέως αναπτυσσόμενες οικονομίες.

Η χρηματοδότηση της εξαγοράς θα πραγματοποιηθεί μέσω νέας χρηματοδοτικής διευκόλυνσης για την κάλυψη του χρηματικού ανταλλάγματος, καθώς και μέσω μετοχών της Coca-Cola HBC που θα εκδοθούν προς την Gutsche Family Investments Pty Ltd, αντιπροσωπεύοντας 5,47% του διευρυμένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Παράλληλα, η Coca-Cola HBC και η The Coca-Cola Company (TCCC) συμφώνησαν σε δικαίωμα προαίρεσης, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στην HBC να αποκτήσει ή στην TCCC να πουλήσει το υπόλοιπο 25% της CCBA μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Ενίσχυση παρουσίας στην Αφρική – Νέα είσοδος στο Χρηματιστήριο Γιοχάνεσμπουργκ

Με την εξαγορά, η Coca-Cola HBC επεκτείνει σημαντικά την παρουσία της στην Αφρική, επενδύοντας σε αγορές με υψηλή αναπτυξιακή δυναμική και ευνοϊκές δημογραφικές προοπτικές. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι θα επιδιώξει δευτερογενή εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ (JSE), ενισχύοντας τη δέσμευσή της στην αφρικανική ήπειρο.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται έως το τέλος του 2026, υπό την προϋπόθεση των απαιτούμενων εγκρίσεων, περιλαμβανομένης της σχετικής έγκρισης από τη Zug της Ελβετίας στις 21 Οκτωβρίου 2025.

Δηλώσεις ηγεσίας – «Ιστορική στιγμή για την εταιρεία»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Coca-Cola HBC, Αναστάσης Γ. Δαυίδ, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «ιστορική στιγμή», σημειώνοντας ότι αποτελεί συνέχεια της μακροχρόνιας στρατηγικής ανάπτυξης και συνεργασίας της εταιρείας στην Αφρική.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Ζόραν Μπογκντανόβιτς, τόνισε πως η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για πλήρη ιδιοκτησία της CCBA, αναφέροντας την ισχυρή δυναμική της αφρικανικής αγοράς και τη μακροχρόνια παρουσία της Coca-Cola HBC στη Νιγηρία και την Αίγυπτο.