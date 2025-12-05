Η ισχυρή κερδοφορία και η αύξηση των μερισμάτων οδηγούν σε σημαντική βελτίωση των κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών, καθώς επιτρέπουν την ταχύτερη απάλειψη των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (Deferred Tax Credits – DTCs) από τα ίδια κεφάλαιά τους. Η επιτάχυνση αυτή αποτελεί μέρος συμφωνίας με τις εποπτικές αρχές, η οποία ξεκίνησε με τις διανομές μερισμάτων από τα κέρδη του 2024 και συνεχίζεται με τα κέρδη του 2025.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι τράπεζες διαγράφουν DTCs ίσα με το 29% του ποσού που διανέμουν στους μετόχους. Έτσι, για συνολικά 1,9 δισ. ευρώ μερισμάτων το 2025, απαλείφθηκαν 551 εκατ. ευρώ πρόσθετων DTCs. Για παράδειγμα, τράπεζα που διανέμει 100 εκατ. ευρώ μέρισμα, διαγράφει επιπλέον 29 εκατ. ευρώ από τα DTCs της.

Με τον τρόπο αυτό, οι τράπεζες επισπεύδουν σημαντικά το πρόγραμμα εξάλειψης των DTCs, το οποίο αρχικά έφτανε έως το 2040–2041, αλλά πλέον εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μεταξύ 2032–2034.

Αξιολόγηση S&P: Ενισχυμένη καθαρότητα κεφαλαίων

Η συμφωνία ενισχύει τις δυνατότητες των τραπεζών για ακόμη μεγαλύτερες διανομές μερισμάτων, ενώ αποτέλεσε θετικό παράγοντα στις πρόσφατες αναβαθμίσεις από τους οίκους αξιολόγησης. Η S&P, σε ανάλυσή της το 2024, υπογράμμισε ότι η επιτάχυνση της απόσβεσης DTCs συμβάλλει στη δημιουργία πιο καθαρής κεφαλαιακής βάσης.

Η S&P εκτιμά ότι έως το 2027, η συμμετοχή των DTCs στα CET1 θα υποχωρήσει:

Eurobank: στο 20%

στο Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα: περίπου στο 25%

και περίπου στο Πειραιώς: στο 30%

Παράλληλα, η αύξηση των διανομών ενισχύει τις αποδόσεις για τους μετόχους. Για τα κέρδη του 2024, οι συντελεστές διανομής φτάνουν:

Eurobank: 50%

50% Εθνική Τράπεζα: 40%

40% Πειραιώς & Alpha Bank: 35%

Με προοπτική 50% για όλες τις τράπεζες το 2025.

Αναλυτές διευκρινίζουν ότι ο τελικός αντίκτυπος στα κεφάλαια εξαρτάται από τα καθαρά κέρδη. Για παράδειγμα, τράπεζα με 1 δισ. ευρώ καθαρά κέρδη που διανέμει 500 εκατ. ευρώ μέρισμα θα διαγράψει 145 εκατ. ευρώ DTCs, ενισχύοντας τελικά τα κεφάλαιά της κατά 335 εκατ. ευρώ.

Μείωση DTCs ανά τράπεζα

Πριν από τη συμφωνία, τα DTCs των συστημικών τραπεζών το 2024 είχαν ως εξής:

Eurobank: από 3,117 δισ. ευρώ σε 2,88 δισ. ευρώ (30/9) και περαιτέρω σε 2,738 δισ. ευρώ το 2025, με απόσβεση που φτάνει το 34% των ιδίων κεφαλαίων.

από σε (30/9) και περαιτέρω σε το 2025, με απόσβεση που φτάνει το των ιδίων κεφαλαίων. Πειραιώς: από 3,211 δισ. ευρώ σε 2,9 δισ. ευρώ (30/9) και σε 2,863 δισ. ευρώ μετά την επιτάχυνση εποπτικής απόσβεσης.

από σε (30/9) και σε μετά την επιτάχυνση εποπτικής απόσβεσης. Εθνική Τράπεζα: από 3,6 δισ. ευρώ σε 3,3 δισ. ευρώ (30/9).

από σε (30/9). Alpha Bank: από 2,499 δισ. ευρώ σε περίπου 2,2 δισ. ευρώ (30/9).

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι οι ελληνικές τράπεζες αποκτούν περισσότερα καθαρά κεφάλαια, ενισχύοντας τόσο την κεφαλαιακή τους θέση όσο και την αξιολόγησή τους από τους επόπτες.

Capital.gr