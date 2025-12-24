Η SOTIRIA Technology, ελληνική εταιρεία τεχνολογίας με διεθνή προσανατολισμό, προχωρά στο επόμενο στάδιο ανάπτυξής της, επεκτείνοντας τις υποθαλάσσιες λύσεις επιτήρησης που έχει αναπτύξει και ανταποκρινόμενη στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση από αγορές του εξωτερικού.

Όπως δηλώνει στο Capital.gr ο Άγγελος Τσερέκλας-Ζαφειράκης, η εταιρεία βρίσκεται σε φάση διεύρυνσης της τεχνολογικής της πλατφόρμας, με στόχο την ανάπτυξη νέων προϊόντων και εφαρμογών που βασίζονται στην υφιστάμενη τεχνογνωσία της, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες επιχειρησιακές δυνατότητες και αγορές.

Έρευνα, επενδύσεις και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

Η SOTIRIA Technology, που ιδρύθηκε το 2021, δραστηριοποιείται στην έρευνα και ανάπτυξη συστημάτων αιχμής στους τομείς της προστασίας κρίσιμων υποδομών, της εθνικής ασφάλειας και των επιστημονικών εφαρμογών. Εξειδικεύεται σε λύσεις υποθαλάσσιας επιτήρησης για λιμένες, ενεργειακές εγκαταστάσεις, αγωγούς, ναυτικά σύνορα και άλλες κρίσιμες υποδομές.

Η ομάδα της εταιρείας αριθμεί σήμερα 15 άτομα, ωστόσο, όπως εξηγεί ο CEO, οι ανάγκες καθορίζονται από την αγορά και τη γεωγραφική επέκταση της δραστηριότητας. Αυτό συνεπάγεται νέες επενδύσεις, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε τεχνολογική υποστήριξη, ώστε η εταιρεία να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση.

Στα σχέδια περιλαμβάνεται η ενίσχυση της παρουσίας σε υφιστάμενες αγορές αλλά και η σταδιακή γεωγραφική επέκταση, με στόχο την αύξηση του διεθνούς αποτυπώματος της εταιρείας.

Καθετοποιημένη ανάπτυξη και τεχνολογική εξειδίκευση

Κεντρικό στοιχείο διαφοροποίησης της SOTIRIA Technology αποτελεί η καθετοποιημένη ανάπτυξη των προϊόντων της. Όπως τονίζει ο κ. Τσερέκλας-Ζαφειράκης, όλος ο σχεδιασμός και η κατασκευή πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, εξασφαλίζοντας πλήρη έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας.

Η εταιρεία εξειδικεύεται στη μαγνητομετρία και την ακουστική, τομείς όπου δραστηριοποιούνται ελάχιστες εταιρείες διεθνώς, γεγονός που επιτρέπει την ανάπτυξη πλήρως προσαρμοσμένων λύσεων ανάλογα με τις ανάγκες κάθε πελάτη. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα εξειδικευμένο και απαιτητικό κλάδο, με αυξημένες τεχνικές δυσκολίες αλλά και υψηλά περιθώρια προστιθέμενης αξίας.

Εγχώριες δοκιμές και θεσμική αναγνώριση

Σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία αποτέλεσε η συμμετοχή της στην εθνική διακλαδική άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων «Παρμενίων 25», όπου πραγματοποιήθηκαν επιχειρησιακές δοκιμές των υποθαλάσσιων αισθητήρων ελληνικής κατασκευής. Οι δοκιμές διεξήχθησαν σε συνεργασία με τη Διοίκηση Ναρκοπολέμου και τη Διοίκηση Πλοίων Επιτήρησης του Πολεμικού Ναυτικού, μέσα από τέσσερα διαφορετικά επιχειρησιακά σενάρια.

Παράλληλα, η SOTIRIA Technology συμμετείχε σε υψηλού επιπέδου συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου συζητήθηκε ο ρόλος των ελληνικών startups στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου οικοσυστήματος αμυντικής τεχνολογίας. Η παρουσία της εταιρείας υπογραμμίζει τη δυναμική της στον τομέα του Defence Tech και τη συμβολή της στη νέα στρατηγική της χώρας.

Η σημασία της υποθαλάσσιας επιτήρησης αναδεικνύεται και από τις διεθνείς εξελίξεις, με πρόσφατα δημοσιεύματα του Politico να επισημαίνουν υποθαλάσσιες επιθέσεις με μη επανδρωμένα οχήματα, οι οποίες καταδεικνύουν τις ευπάθειες ακόμη και καλά φυλασσόμενων λιμένων.

Διεθνής εξωστρέφεια και στρατηγικές συνεργασίες

Η SOTIRIA Technology έχει από την αρχή εξωστρεφή στρατηγική, με βασικές αγορές την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Το 2024 συμμετείχε στον επιταχυντή καινοτομίας MassChallenge στη Βοστώνη, θέτοντας τις βάσεις για είσοδο στην αγορά των ΗΠΑ.

Το 2023 συνεργάστηκε με το Πορτογαλικό Ναυτικό στο πλαίσιο της άσκησης REPMUS23, ενώ σημαντική διεθνής διάκριση αποτέλεσε η ένταξή της στο NATO DIANA, τον επιταχυντή καινοτομίας του ΝΑΤΟ. Από περισσότερες από 1.300 αιτήσεις παγκοσμίως, επιλέχθηκαν μόλις 44 εταιρείες, με τη SOTIRIA Technology να είναι η μοναδική ελληνική συμμετοχή στην πρώτη χρονιά του προγράμματος.

Το καλοκαίρι του 2025, η εταιρεία συμμετείχε επίσης στο BlueTIDE 2025 στο Newport του Ρόουντ Άιλαντ, εκδήλωση που διοργανώνεται από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, ενώ προκρίθηκε στην τελική φάση του NETB Prize Challenge, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή αξιοπιστία και καινοτομία των λύσεών της.

Capital.gr