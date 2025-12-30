Κλιμακώνουν τις αγροτικές κινητοποιήσεις οι αγρότες σε όλη τη χώρα, διατηρώντας μπλόκα σε κομβικά σημεία των εθνικών οδών, προχωρώντας σε αποκλεισμούς τελωνείων και κλείνοντας παρακαμπτήριες οδούς, με αιχμή τις κινητοποιήσεις στη Νίκαια, τον Ε-65, την Ιόνια Οδό και την Εθνική Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτό το κανάλι του διαλόγου, ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης των αγροτών που εξετάζεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο σε Μάλγαρα ή Σίνδο, ενώ αυξάνεται η δυσφορία της κοινωνίας λόγω της παρατεταμένης ταλαιπωρίας στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα ενόψει Πρωτοχρονιάς και Θεοφανείων.

Κλείσιμο παρακαμπτηρίων στη Νίκαια και αποκλεισμοί δρόμων

Στη Νίκαια Λάρισας, οι αγρότες προχώρησαν χθες σε τρίωρο αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών, προκαλώντας μεγάλες ουρές οχημάτων. Οι δρόμοι άνοιξαν προσωρινά για αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και στη συνέχεια έκλεισαν εκ νέου, ενώ πραγματοποιήθηκε και συμβολική μηχανοκίνητη πορεία προς τη Λάρισα.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας εξετάζουν σκλήρυνση της στάσης τους μετά τα Θεοφάνεια, με ενδεχόμενο νέο μπλόκο στον δρόμο Πάτρα – Καλάβρυτα και άλλο ένα προς τον Ισθμό της Κορίνθου.

Παράλληλα, συμπαγή παραμένουν τα μπλόκα στον Ε-65 και στην Ιόνια Οδό, με τους αγρότες να δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στα μπλόκα ακόμη και την Πρωτοχρονιά.

Επ’ αόριστον αποκλεισμός στην Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Στην Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, οι αγρότες προχώρησαν σε επ’ αόριστον αποκλεισμό στο ύψος των διοδίων Αργυροκάστρου, κλείνοντας και τη μία λωρίδα που έως πρόσφατα παρέμενε ανοιχτή. Η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Αντίθετα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στα Μάλγαρα σήμερα δεν προγραμματίζεται νέο κλείσιμο, ενώ στη Νίκαια αναμένεται να ανοίξει προσωρινά η αερογέφυρα πάνω από το μπλόκο, με απομάκρυνση των τρακτέρ για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Ρήγμα στην ανακοίνωση για τα «14 μπλόκα»

Αμφισβητείται, την ίδια στιγμή, η ανακοίνωση που έκανε λόγο για 14 μπλόκα τα οποία ζητούν έναρξη διαλόγου με την κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αρκετοί αγρότες παραδέχονται ότι συμμετείχαν στη σύσκεψη, ωστόσο διαφωνούν με το περιεχόμενο της ανακοίνωσης και δεν την υιοθετούν.

Οι βασικές προϋποθέσεις που τέθηκαν για διάλογο περιλαμβάνουν:

Τιμή ρεύματος 7–8 λεπτά/kWh

Φθηνό πετρέλαιο

Πλήρεις αποζημιώσεις για τους κτηνοτρόφους

Παράλληλα, ορισμένα μπλόκα που φέρονται να συνυπέγραψαν την ανακοίνωση ενδέχεται να μην συμμετάσχουν στην επικείμενη πανελλαδική σύσκεψη.

Αποκλεισμοί σε Προμαχώνα και Ευζώνους

Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και στα τελωνεία. Στον Προμαχώνα, το τελωνείο παρέμεινε κλειστό για τα φορτηγά από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, με πρόθεση συνέχισης και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στους Ευζώνους, πραγματοποιήθηκαν τετράωροι αποκλεισμοί, όχι μόνο για φορτηγά αλλά και για Ι.Χ. και τουριστικά λεωφορεία, ενώ και σήμερα αναμένεται συνέχιση των κινητοποιήσεων, με προσαρμογές λόγω της παραμονής Πρωτοχρονιάς.

Μητσοτάκης: Διάλογος με ανοιχτούς δρόμους

Σε συνέντευξή του στο Action24, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους αγρότες να διευκολύνουν τις μετακινήσεις των πολιτών, επισημαίνοντας ότι όσο εντείνεται η ταλαιπωρία, τόσο υπονομεύεται το δίκιο των αιτημάτων τους.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στον διάλογο, τονίζοντας πως λύση μπορεί να υπάρξει μόνο με ειλικρινή συζήτηση και όχι με παρατεταμένους αποκλεισμούς, ενώ προειδοποίησε ότι η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί επ’ αόριστον.

Στο τραπέζι πρόστιμα μετά τα Θεοφάνεια

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στο μέγαρο Μαξίμου εξετάζονται εναλλακτικά μέτρα σε περίπτωση κλιμάκωσης μετά τις 6 Ιανουαρίου, με βασικό σενάριο την επιβολή διοικητικών προστίμων σε τρακτέρ που παρακωλύουν την κυκλοφορία στις εθνικές οδούς.

Η κυβέρνηση δηλώνει ότι έχει ανοίξει τα χαρτιά της σε ζητήματα όπως το κόστος παραγωγής και η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, καλώντας τους αγρότες να προσέλθουν στον διάλογο με ρεαλιστικές προτάσεις.

