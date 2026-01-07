Σε φάση υλοποίησης εισέρχεται η mega επένδυση άνω των €400 εκατ. του ομίλου Sani/Ikos στη Χαλκιδική, μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργική ενοποίηση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των ξενοδοχείων Pallini Beach Hotel, Athos Palace και Theophano Imperial στην Καλλιθέα.

Η απόφαση εκδόθηκε από τη γενική διεύθυνση περιβαλλοντικής πολιτικής του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία ενός ενιαίου κύριου τουριστικού καταλύματος 5 αστέρων, δυναμικότητας 2.217 κλινών, το οποίο θα λειτουργεί υπό τη νέα επωνυμία Ikos Grand.

Απόκτηση και πλήρης ανακατασκευή των μονάδων

Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο του 2025 ο όμιλος Sani/Ikos ανακοίνωσε την απόκτηση των τριών ξενοδοχειακών μονάδων, οι οποίες πρόκειται να ανακατασκευαστούν πλήρως στο πλαίσιο της επένδυσης. Τα ακίνητα είχαν ανεγερθεί από την οικογένεια Γρηγοριάδη και συγκαταλέγονταν στις πρώτες τουριστικές μονάδες της Χαλκιδικής, ενώ πριν την εξαγορά τους ανήκαν στη Goldman Sachs Asset Management.

Τι περιλαμβάνει το επενδυτικό project

Η επένδυση αφορά στη λειτουργική ενοποίηση των υφιστάμενων καταλυμάτων:

Pallini Beach Hotel : 999 κλίνες , κατηγορία 4 *

: , κατηγορία * Athos Palace : 863 κλίνες , κατηγορία 4 *

: , κατηγορία * Theophano Imperial: 355 κλίνες, κατηγορία 5*

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη εστιατορίων, καφέ, εμπορικών καταστημάτων και χώρων εξυπηρέτησης, τη δημιουργία εσωτερικού οδικού δικτύου και χώρων στάθμευσης, καθώς και την κατασκευή νέας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων. Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη εσωτερικών δικτύων υποδομών, όπως ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και αποχέτευσης ομβρίων.

Στο πλαίσιο του έργου θα κατασκευαστούν επίσης κολυμβητικές δεξαμενές:

στο Pallini Beach Hotel , με τρεις κοινόχρηστες και 33 ιδιωτικές πισίνες ,

, με , στο συγκρότημα Athos Palace – Theophano Imperial, με δύο κοινόχρηστες και 18 ιδιωτικές πισίνες.

Η επένδυση περιλαμβάνει ακόμη τη δημιουργία χώρων άθλησης, όπως γήπεδα τένις και βόλεϊ, ενισχύοντας το προφίλ του συγκροτήματος ως ολοκληρωμένου luxury beach front resort.

Αλλαγή ηγεσίας στον όμιλο

Την ίδια ώρα, αλλαγές στην κορυφή του ομίλου ανακοίνωσε ο συνιδρυτής Ανδρέας Ανδρεάδης, γνωστοποιώντας ότι μεταβαίνει στον ρόλο του Co-Founder & Managing Partner του Sani/Ikos Group. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Jean-Marc Bellaiche θα αναλάβει από 1ης Ιανουαρίου 2026 τη θέση του CEO.

Όπως ανέφερε ο κ. Ανδρεάδης, από την ίδρυση του ομίλου το 2015, το Sani/Ikos Group έχει υπερ-επταπλασιάσει το μέγεθός του, δημιουργώντας πάνω από 7.000 θέσεις εργασίας, ενώ έχει θέσει τις βάσεις για νέο διπλασιασμό της δυναμικότητάς του έως το 2029/30. Σήμερα, ο όμιλος διαθέτει 3.500 δωμάτια το 2025, με στόχο να φθάσει τα 6.000 δωμάτια έως το 2029, αποτελώντας τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο owner-operator luxury resort στην Ευρώπη.

Capital.gr