Την ανοδική τους πορεία συνέχισαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις και τον Νοέμβριο του 2025 στην Ελλάδα, ο οποίος από μόνος του είχε αύξηση κατά σχεδόν 10% των επισκεπτών και κατά περίπου 28% των σχετικών εσόδων.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, τον Νοέμβριο του 2025 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, λόγω της βελτίωσης πρωτίστως του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων και, σε μικρότερο βαθμό, των ισοζυγίων αγαθών και υπηρεσιών, ενώ επιδείνωση παρουσίασε το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2024, λόγω της βελτίωσης όλων των επιμέρους ισοζυγίων και κυρίως του ισοζυγίου αγαθών.

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Τον Νοέμβριο του 2025, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 1,3 δισεκ. ευρώ έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2024 και διαμορφώθηκε σε 2,1 δισεκ. ευρώ. Το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών επίσης κατέγραψε βελτίωση.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν και οι εισαγωγές μειώθηκαν. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν άνοδο κατά 1,5% (2,5% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 5,5% (-2,9% σε σταθερές τιμές). Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα μειώθηκαν κατά 2,7% σε τρέχουσες τιμές (-3,2% σε σταθερές τιμές) και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 3% (-3,8% σε σταθερές τιμές).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε αύξηση, κυρίως λόγω της βελτίωσης του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, η οποία αντισταθμίστηκε σε σημαντικό βαθμό από την επιδείνωση των ισοζυγίων μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών.

Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 9,7% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 27,7% φτάνοντας τα 726,3 εκατ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψε άνοδο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, αντανακλώντας τη μείωση των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την υποχώρηση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων παρουσίασε πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος τον Νοέμβριο του 2024, ως αποτέλεσμα της καταγραφής καθαρών εισπράξεων, έναντι καθαρών πληρωμών, στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 3 δισεκ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκε σε 10,3 δισεκ. ευρώ. Βελτίωση κατέγραψε και το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε, καθώς η μείωση των εισαγωγών υπερέβη εκείνη των εξαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 3,0% (αύξηση 1,5% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών κατά 4,6% (-3,2% σε σταθερές τιμές). Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 2,4% και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 1,8% (4,9% και 1,2% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών και παρά την επιδείνωση των ισοζυγίων μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών. Σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 4,6% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 8,9% στα 23,003 δισ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κυρίως ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων αυξήθηκε έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών της γενικής κυβέρνησης, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

capital.gr