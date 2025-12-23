Η Ελλάδα άντλησε €500 εκατ. μέσω δημοπρασίας εξάμηνων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, με την απόδοση να καταγράφει άνοδο σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Τα εξάμηνα έντοκα γραμμάτια διατέθηκαν με απόδοση 2,01%, αυξημένη σε σχέση με το 1,78% που είχε καταγραφεί στη δημοπρασία του Νοεμβρίου, αντανακλώντας τις συνθήκες που διαμορφώνονται στις αγορές χρήματος.

Το συνολικό ύψος των προσφορών ανήλθε στα €718 εκατ., υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό, ενώ η ημερομηνία διακανονισμού της έκδοσης έχει οριστεί για τις 29 Δεκεμβρίου.

Η έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο του προγραμματισμού χρηματοδότησης του Ελληνικού Δημοσίου, σε μια περίοδο όπου οι αποδόσεις βραχυπρόθεσμου δανεισμού παραμένουν ευαίσθητες στις εξελίξεις της νομισματικής πολιτικής και του κόστους χρήματος στην ευρωζώνη.