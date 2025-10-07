Το Youth Tech Fest Cyprus ανακοίνωσε νέες στρατηγικές συνεργασίες με την Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία (Cyprus Mathematical Society – CyMS), το Ίδρυμα ΘΑΛΗΣ (Thales Foundation) και τις STEAME Academies, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εκπαιδευτικής και επιστημονικής κοινότητας της Κύπρου και της Ευρώπης.

Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1983, προωθεί τη μαθηματική εκπαίδευση και επιστήμη, ενώ αποτελεί μέλος της European Mathematical Society (EMS) και ιδρυτικό μέλος της Mathematical Society of Southeast Europe (MASSEE). Η Εταιρεία οργανώνει μαθητικούς διαγωνισμούς και προετοιμάζει τις εθνικές ομάδες μαθητών για διεθνείς Ολυμπιάδες, όπως οι Βαλκανικές και Διεθνείς Μαθηματικές Ολυμπιάδες.

Το Ίδρυμα ΘΑΛΗΣ δραστηριοποιείται στην μη-τυπική εκπαίδευση, ενισχύοντας τη δημιουργική και εφαρμοσμένη σκέψη, τη φαντασία, την καινοτομία και τη λήψη αποφάσεων των νέων. Παράλληλα, προάγει τους πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών μέσω της εκμάθησης και χρήσης ευρωπαϊκών γλωσσών.

Οι STEAME Academies στοχεύουν να αναδιαμορφώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από project-based learning στους τομείς Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics και Entrepreneurship (STEAME). Η πρωτοβουλία αυτή αναπτύσσει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο ακαδημιών για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και την ενίσχυση των δεξιοτήτων μαθητών, προωθώντας την καινοτομία και την εκπαίδευση με ματιά στο μέλλον.

Οι νέες συνεργασίες επιβεβαιώνουν τον ρόλο του Youth Tech Fest Cyprus ως πλατφόρμας που συνδέει την τεχνολογία, την εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα με την κοινωνία και τις επόμενες γενιές.