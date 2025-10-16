Η Ugne Buraciene, Group CEO της payabl., διορίστηκε ως Μη Εκτελεστικό Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Αριστείας CYENS, του κορυφαίου ερευνητικού οργανισμού της Κύπρου που δραστηριοποιείται στην Έρευνα και Καινοτομία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας, με εξειδίκευση στους τομείς των Διαδραστικών Μέσων, Έξυπνων Συστημάτων και Αναδυόμενων Τεχνολογιών.

Το CYENS ιδρύθηκε το 2018 ως πρωτοβουλία RISE, χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό τον συντονισμό του Δήμου Λευκωσίας, και σήμερα συμπροεδρεύεται από τον Δήμαρχο Λευκωσίας, Χαράλαμπο Προύντζο. Συγκεντρώνοντας ένα ισχυρό σχήμα πέντε ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, το CYENS έχει καθιερωθεί ως κέντρο αιχμής για την παραγωγή και εφαρμογή προηγμένης έρευνας, αξιοποιώντας την τεχνολογία για την αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων στους τομείς της υγείας, της ενέργειας, του τουρισμού, των μεταφορών, της γεωργίας και του δομημένου περιβάλλοντος.

Ως επικεφαλής της payabl., μιας κορυφαίας ευρωπαϊκής fintech εταιρείας που εξειδικεύεται στις υπηρεσίες acquiring, επαγγελματικών λογαριασμών και έκδοσης καρτών μέσα από μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα, η Ugne Buraciene διαθέτει εκτενή εμπειρία στην ανάπτυξη καινοτόμων χρηματοοικονομικών τεχνολογιών και στη δημιουργία ανθεκτικών, διεθνών οργανισμών. Ο διορισμός της αντικατοπτρίζει τη δέσμευση του CYENS να ενισχύσει περαιτέρω τη σύνδεση μεταξύ έρευνας, βιομηχανίας και κοινωνίας, φέρνοντας πιο κοντά τον ακαδημαϊκό κόσμο με την επιχειρηματική και τεχνολογική καινοτομία.

Σχολιάζοντας τον διορισμό της, η Ugne Buraciene, Group CEO της payabl. και Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. του CYENS, δήλωσε: «Το CYENS αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς φορείς καινοτομίας της Κύπρου, δημιουργώντας μια ουσιαστική γέφυρα μεταξύ της ακαδημαϊκής γνώσης και της πρακτικής εφαρμογής. Είναι τιμή μου να συμμετέχω στο Διοικητικό Συμβούλιο και να συμβάλω στην υλοποίηση του οράματός του. Η καινοτομία ανθίζει όταν διαφορετικές εμπειρίες και οπτικές συναντώνται και ανυπομονώ να υποστηρίξω το CYENS στη διαμόρφωση τεχνολογιών που θα αφήσουν θετικό και διαρκή αποτύπωμα στους ανθρώπους, τις κοινότητες και τις επιχειρήσεις.»

Ο Χαράλαμπος Προύντζος, Δήμαρχος Λευκωσίας και Πρόεδρος του CYENS, πρόσθεσε: «Καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά την κα. Buraciene στο Διοικητικό μας Συμβούλιο. Η ηγετική της πορεία στη fintech και η διεθνής της εμπειρία αποτελούν σημαντική προσθήκη καθώς το CYENS συνεχίζει να εξελίσσεται σε ένα κέντρο αριστείας με παγκόσμια εμβέλεια στην έρευνα και την καινοτομία.»

Με πάνω από 120 ερευνητές και 15 διεπιστημονικές ομάδες, το CYENS έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 200 επιστημονικές εργασίες από το 2022 και έχει αναλάβει πρωτοβουλίες αιχμής σε τομείς όπως η πολιτιστική κληρονομιά, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η υγεία και των τεχνολογιών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας.