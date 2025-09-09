Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε με 431 ψήφους υπέρ, 145 κατά και 76 αποχές νέους κανόνες για τον κύκλο ζωής των οχημάτων, από τον σχεδιασμό έως την ανακύκλωσή τους. Στόχος είναι η ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας στην αυτοκινητοβιομηχανία, η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και η στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ανακύκλωσης.

Βασικά μέτρα

Σχεδιασμός : Τα νέα οχήματα θα πρέπει να επιτρέπουν την εύκολη αφαίρεση εξαρτημάτων για αντικατάσταση, ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση .

: Τα νέα οχήματα θα πρέπει να επιτρέπουν την εύκολη αφαίρεση εξαρτημάτων για . Ανακυκλωμένα υλικά : Εντός 6 ετών : το 20% του πλαστικού στα νέα οχήματα να είναι ανακυκλωμένο. Εντός 10 ετών : ο στόχος ανεβαίνει στο 25% , εφόσον υπάρχει επάρκεια σε κανονικές τιμές. Η Επιτροπή θα εξετάσει αντίστοιχους στόχους για χάλυβα και αλουμίνιο .

: Διευρυμένη ευθύνη παραγωγού : Μετά από 3 χρόνια , οι κατασκευαστές θα καλύπτουν το κόστος συλλογής και επεξεργασίας οχημάτων στο τέλος ζωής τους.

: Μετά από , οι κατασκευαστές θα καλύπτουν το κόστος συλλογής και επεξεργασίας οχημάτων στο τέλος ζωής τους. Εξαγωγές: Απαγόρευση εξαγωγής για οχήματα που θεωρούνται στο τέλος κύκλου ζωής.

Πλαίσιο

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ, κυκλοφορούν 285,6 εκατ. οχήματα, ενώ κάθε χρόνο περίπου 6,5 εκατ. φτάνουν στο τέλος της ζωής τους. Το 2023 κατασκευάστηκαν 14,8 εκατ. οχήματα στην ΕΕ και ταξινομήθηκαν 12,4 εκατ..

Δηλώσεις

Οι εισηγητές Jens Gieseke και Paulius Saudargas υπογράμμισαν ότι η νέα νομοθεσία «στηρίζει την κυκλική οικονομία, προστατεύει το περιβάλλον και διασφαλίζει τη βιωσιμότητα», ενώ εξασφαλίζει «ρεαλιστικούς στόχους και λιγότερη γραφειοκρατία».

Επόμενα βήματα

Μετά την έγκριση της θέσης του Συμβουλίου το καλοκαίρι, οι διοργανικές διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν άμεσα.